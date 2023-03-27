Петржела назвал еврокубок, который способен выиграть «Зенит»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил шансы клуба из Петербурга выиграть еврокубок.

Российские клубы отстранены от еврокубков.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

В 2008 году клуб выиграл Кубок УЕФА, а затем Суперкубок.

«Амбиции «Зенита» играть в плей-офф Лиги чемпионов с каждым годом угасают. Сейчас это невозможно по политическим причинам, но в последние годы европейское развитие клуба остановилось. А в данным момент вообще летит вниз.

Сейчас уровень «Зенита» — Лига конференций. Этот турнир клуб мог бы выиграть. Но это смешно, учитывая бюджет «Зенита». А процесс возвращения российских клубов в еврокубки будет очень долгим и сложным.

Петербуржцам будет непросто что-то показать на европейской арене в ближайшие 5–10 лет», — заявил Петржела.