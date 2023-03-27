Карпин сравнил европейские и азиатские сборные

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил уровень соперников из Азии.

– Какие планы у сборной?

– Следующая возможная дата сбора – июнь. Ходят разговоры по поводу азиатского турнира в июне. Знаю, что он будет в июне. А что будет – не знаю.

– Вы уже сыграли не один матч с азиатскими командами. Азиатский футбол сильнее или слабее европейского?

– Что это значит? В сравнении с кем? Как по мне, Иран сильнее Словении или Словакии. Узбекистан? Плюс-минус.

В Европе есть сборные посильнее, есть послабее, то же самое и в Азии.

– Есть мнение, что из Азии будет легче выходить на чемпионат мира.

– Я не знаю, какой отбор, какие группы, сколько команд выходит. Честно, не изучал. Сложно сказать, легче или тяжелее. Но точно будет нелегко.