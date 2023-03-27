Карпин сравнил европейские и азиатские сборные

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил уровень соперников из Азии.
– Какие планы у сборной?
– Следующая возможная дата сбора – июнь. Ходят разговоры по поводу азиатского турнира в июне. Знаю, что он будет в июне. А что будет – не знаю.
– Вы уже сыграли не один матч с азиатскими командами. Азиатский футбол сильнее или слабее европейского?
– Что это значит? В сравнении с кем? Как по мне, Иран сильнее Словении или Словакии. Узбекистан? Плюс-минус.
В Европе есть сборные посильнее, есть послабее, то же самое и в Азии.
– Есть мнение, что из Азии будет легче выходить на чемпионат мира.
– Я не знаю, какой отбор, какие группы, сколько команд выходит. Честно, не изучал. Сложно сказать, легче или тяжелее. Но точно будет нелегко.
- После отстранения Россия провела 5 товарищеских матчей с азиатскими сборными.
- Команда дважды победила (Киргизия, Ирак) и трижды сыграла вничью (Таджикистан, Узбекистан, Иран).
Источник: «Спорт-Экспресс»