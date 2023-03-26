Агент Лахтер упрекнул сборную России в недостатке яиц

Футбольный агент Деннис Лахтер высказался о настрое сборной России.

«Не у всех хватит яиц сказать об этом прямо, как в свое время у Денисова, но когда футболист не хочет играть за сборную, об этом стоит говорить тренерскому штабу, чтобы рассчитывали на тех, кто действительно горит желанием. Уверен, у того же Артема Дзюбы гораздо большее желание играть за сборную, чем у многих из состава нынешней сборной, несмотря на то, что ему прилично годков. Многие футболисты сегодняшней сборной России хотят играть за эту команду, при этом считая, что они должны противостоять только италиям, германиям и так далее.

Это понты и гипертрофированное чувство мнимой футбольной значимости. Они думают — вот Иран, узбеки, таджики. Но это ваш уровень сегодня! Плюс известные события вносят коррективы в привычный футбольный жизненный расклад. Те, кто зацепил старую школу, вот-вот совсем закончат и дальше нас ждет пропасть... Неважно, как мы называем новое поколение — зумеры, шмумеры — среди них толковых людей, у которых присутствует какое-то сознание, очень мало», – сказал Лахтер.