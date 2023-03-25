В «Локомотиве» раскрыли подробности встречи с Геркусом

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных подтвердил, что встречался с Ильей Геркусом.

Сообщалось, что стороны обсуждали возможное возвращение менеджера в московский клуб.

«Я давно знаком с Ильей Леонидовичем, так что чего-то необычного в факте нашей встречи нет.

Мы обсудили общие вопросы текущей ситуации в российском футболе, ничего конкретного», – сказал Нагорных.