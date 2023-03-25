В «Локомотиве» раскрыли подробности встречи с Геркусом

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных подтвердил, что встречался с Ильей Геркусом.
Сообщалось, что стороны обсуждали возможное возвращение менеджера в московский клуб.
«Я давно знаком с Ильей Леонидовичем, так что чего-то необычного в факте нашей встречи нет.
Мы обсудили общие вопросы текущей ситуации в российском футболе, ничего конкретного», – сказал Нагорных.
- Геркус был президентом «Локомотива» с 2016 по 2018 год.
- При нем команда по разу выиграла РПЛ (впервые за 14 лет) и Кубок России.
- Последнее место работы функционера – «Торпедо».
Источник: «Р-Спорт»