Геркус может вернуться в «Локомотив» – при нем клуб взял первое чемпионство за 14 лет

Илья Геркус обсуждает с руководством «Локомотива» возможное возвращение в клуб.
Он встречался с председателем совета директоров Юрием Нагорных.
Геркус претендует на должность гендиректора вместо Владимира Леонченко, хотя его назначение сейчас маловероятно.
Следующее заседание совета директоров «Локо», предположительно, пройдет 28 марта.
- Геркус был президентом «Локомотива» с 2016 по 2018 год.
- При нем команда по разу выиграла РПЛ (впервые за 14 лет) и Кубок России.
- Последнее место работы функционера – «Торпедо».
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова