Геркус может вернуться в «Локомотив» – при нем клуб взял первое чемпионство за 14 лет

Илья Геркус обсуждает с руководством «Локомотива» возможное возвращение в клуб.

Он встречался с председателем совета директоров Юрием Нагорных.

Геркус претендует на должность гендиректора вместо Владимира Леонченко, хотя его назначение сейчас маловероятно.

Следующее заседание совета директоров «Локо», предположительно, пройдет 28 марта.