«Стыдно за них»: Дмитрий Медведев осудил международные федерации за отстранение российских спортсменов

Бывший президент России Дмитрий Медведев высказался о попытке изолировать российский спорт.

«Спорт переживает, конечно, сложные времена. Для спортсменов колоссальное испытание. Это очень сложно, потому что ты готовишься, готовишься, а потом по политическим причинам тебя отрезают.

Поэтому я здесь никого строго не сужу, очевидно, что то, что они не участвуют в соревнованиях, – это результат политически мотивированных решений спортивных организаций.

За них стыдно. За всех, включая, естественно, Олимпийский комитет и его руководство», – заявил Медведев.