«Стыдно за них»: Дмитрий Медведев осудил международные федерации за отстранение российских спортсменов

Бывший президент России Дмитрий Медведев высказался о попытке изолировать российский спорт.
«Спорт переживает, конечно, сложные времена. Для спортсменов колоссальное испытание. Это очень сложно, потому что ты готовишься, готовишься, а потом по политическим причинам тебя отрезают.
Поэтому я здесь никого строго не сужу, очевидно, что то, что они не участвуют в соревнованиях, – это результат политически мотивированных решений спортивных организаций.
За них стыдно. За всех, включая, естественно, Олимпийский комитет и его руководство», – заявил Медведев.
- Отстранение российских атлетов действует с февраля 2022 года.
- Санкции обусловлены проведением СВО на Украине.
Источник: «Р-Спорт»