Дмитрий Медведев назвал условия для перехода России в азиатские спортивные федерации

Бывший президент России Дмитрий Медведев оценил перспективы ухода российского спорта из Европы в Азию.

«В отношении перехода в азиатские федерации. Если это выгодно для спортсменов, почему нет?

Где-то это даeт плюсы, где-то даeт минусы. Но там, где уровень азиатской федерации высокий, надо переходить. Если что, вернeмся потом или там останемся.

Китай в конце концов – один Китай достойный соперник вообще по всем видам спорта. Они ещe в хоккей играют так себе, но, уверен, скоро будут играть весьма и весьма хорошо», – сказал Медведев.