Дмитрий Медведев назвал условия для перехода России в азиатские спортивные федерации

Бывший президент России Дмитрий Медведев оценил перспективы ухода российского спорта из Европы в Азию.
«В отношении перехода в азиатские федерации. Если это выгодно для спортсменов, почему нет?
Где-то это даeт плюсы, где-то даeт минусы. Но там, где уровень азиатской федерации высокий, надо переходить. Если что, вернeмся потом или там останемся.
Китай в конце концов – один Китай достойный соперник вообще по всем видам спорта. Они ещe в хоккей играют так себе, но, уверен, скоро будут играть весьма и весьма хорошо», – сказал Медведев.
- Сборная России по футболу 4 последних матча провела с соперниками из Азии.
- Команда Валерия Карпина победила Киргизию (2:1), а также сыграла вничью с Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0) и Ираном (1:1).
Источник: «Р-Спорт»