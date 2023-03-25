Смена тренера в «Баварии», новые футбольные правила, Белоруссию могут исключить из отбора Евро-2024 и другие новости

Сборная Нидерландов установила антирекорд более чем 100-летней давности.

Иранский журналист считает, что сборные Ирана и России сыграли договорной матч.

Зарема раскритиковала Карпина за выбор основного форварда сборной России.

Зинченко: «Я благодарен «Уфе», но не хочу больше ничего слышать о России».

С 1 июля вступят в силу обновленные правила футбола: три главных изменения.

УЕФА обсудит исключение сборной Белоруссии из отбора Евро-2024.

Канчельскис ответил, нужно ли увольнять Карпина после ничьей с Ираном.

«Бавария» объявила о назначении Тухеля.

«Он мучает сборную, его надо освободить»: Мор не пощадил Карпина после матча с Ираном.

Чепчугов рассказал, как в пьяном виде разбил стекло машины Набабкина.