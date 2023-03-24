Зарема раскритиковала Карпина за выбор основного форварда сборной России

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила игру сборной России в матче с Ираном.

«Не поняла выбор нападающего. Для меня Соболев – номер один.

Печально, что такое качество игры после года отстранения от международных соревнований. Страшно представить, что будет с российским футболом лет через пять», – сказала Салихова.