Зарема раскритиковала Карпина за выбор основного форварда сборной России

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила игру сборной России в матче с Ираном.
«Не поняла выбор нападающего. Для меня Соболев – номер один.
Печально, что такое качество игры после года отстранения от международных соревнований. Страшно представить, что будет с российским футболом лет через пять», – сказала Салихова.
- На позиции форварда в матче с Ираном играл Николай Комличенко из «Ростова».
- На 78-й минуте его заменил динамовец Константин Тюкавин.
- Соболев остался в запасе.
Источник: «Спорт-Экспресс»