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  • Зарема раскритиковала Карпина за выбор основного форварда сборной России

Зарема раскритиковала Карпина за выбор основного форварда сборной России

24 марта 2023, 09:59
26

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила игру сборной России в матче с Ираном.

«Не поняла выбор нападающего. Для меня Соболев – номер один.

Печально, что такое качество игры после года отстранения от международных соревнований. Страшно представить, что будет с российским футболом лет через пять», – сказала Салихова.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Иран Россия Комличенко Николай Соболев Александр Карпин Валерий Салихова Зарема
Комментарии (26)
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ilichkadr
1679641449
Пора эскортницу брать в советники главного тренера сборной.
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Enter2006
1679642289
Ну ждите дальше разбана, вообще всё потеряем, давно бы в Азию перешли и играли. И не нужно слов "а потом тяжело будет вернуться" - потом будет потом. Сборная России за год пипец как деградировала, "потом" ждать хватит.
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mamba9090909
1679643369
Впервые соглашусь с Заремой.))
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Эном айс
1679644667
Ну, или "твёрдая пятнашка"..
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Artemka444
1679646272
Соболев тоже не супер так то Зарема молчала бы лучше
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Artemka444
1679646364
С нашими ребятами хоть всех тренеров мира собери лучше не будет!!!
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neveldomha
1679648537
"И очень грустно, что этот талантливый состав из восьми спартаковцев будет играть не с лучшими сборными Европы», – Зарема 17.03.2023 года. Вывод. Полная идиотка. Неимоверная курица.
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GreyDM
1679650426
Федуну надо купить за копейки какой-нибудь разорившийся клуб (Амкар например) ; подарить его Зареме (Пермяки простите) ; и пусть она из него суперклуб делает,а то ей энергию и "богатый футбольно-менеджерский опыт" девать не куда)))
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Ziklop
1679656500
Зарему в тренеры! вместе с Мостовым , они всё знают, дайте им порулить!
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