⚡️ УЕФА обсудит исключение сборной Белоруссии из отбора Евро-2024

Сборную Белоруссии могут отстранить от участия в отборочном турнире Евро-2024.
Этот вопрос будет обсуждать 4 апреля на заседании исполкома УЕФА.
«УЕФА уже давно намерен обсудить положение Белоруссии на предстоящем заседании исполнительного комитета.
Организация внимательно следит за тревожными событиями, которые вы упомянули», – говорится в письме президента УЕФА Александера Чеферина, направленном депутатам Европарламента.
- Белорусы должны сыграть в отборочной группе I.
- Соперники – Швейцария, Израиль, Румыния, Косово и Андорра.
- Сообщалось, что более 100 депутатов Европарламента потребовали отстранить сборную Белоруссии от участия в квалификации Евро-2024.
Источник: ТАСС