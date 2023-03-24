⚡️ УЕФА обсудит исключение сборной Белоруссии из отбора Евро-2024

Сборную Белоруссии могут отстранить от участия в отборочном турнире Евро-2024.

Этот вопрос будет обсуждать 4 апреля на заседании исполкома УЕФА.

«УЕФА уже давно намерен обсудить положение Белоруссии на предстоящем заседании исполнительного комитета.

Организация внимательно следит за тревожными событиями, которые вы упомянули», – говорится в письме президента УЕФА Александера Чеферина, направленном депутатам Европарламента.