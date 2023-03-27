Ирландия и Франция сыграют в матче 2-го тура отборочного этапа Евро-2024. Встреча пройдет в Дублине на стадионе «Авива».

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Пять последних очных матчей: четыре победы французов, один раз выиграли ирландцы.

В последний раз команды встречались 28 мая 2018 года – французы победили в товарищеском матче со счетом 2:0. Голы забили Оливье Жиру и Набиль Фекир.

Игра состоится в понедельник, 27 марта.

Встречу в прямом эфире покажет Okko Спорт.

Игру также будет транслировать «Лига ставок».

Начало – в 21:45 мск.

Франция – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на их победу составляет 1,58. На ничью дают 3,90. На выигрыш хозяев можно поставить за 6,30.