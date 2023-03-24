Мартинес рассказал, какую роль выполняет Роналду в сборной Португалии

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес рассказал о роли нападающего Криштиану Роналду в национальной команде.

38-летний португалец сделал дубль в матче отбора Евро-2024 с Лихтенштейном (4:0).

Роналду установил мировой рекорд по числу матчей за сборную – 197.

«Очень важная победа. У нас была возможность познакомиться с футболистами, понять, как добиться от них максимума. Я горжусь ими, они показали тот же настрой, что и на тренировках. Надо наслаждаться такими моментами.

Чтобы попасть в сборную, нужно быть преданным своему делу. Это новый цикл. Было необходимо, чтобы Роналду проявил эту преданность, дал нам возможность воспользоваться его опытом, и он это сделал», – цитирует Мартинеса Record.