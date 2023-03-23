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    Мбаппе раскрыл подробности разговора с Гризманном о капитанстве в сборной Франции

    Килиан Мбаппе рассказал о своей беседе с Антуаном Гризманном.

    • Футболисты обсудили капитанство в сборной Франции.
    • Тренерский штаб назначил капитаном Мбаппе.
    • Гризманн был разочарован этим решением и задумывался об уходе из национальной команды.

    «Мы поговорили, Антуан разочарован – и это можно понять. Я сказал ему, что отреагировал бы так же.

    Он, возможно, самый важный футболист эпохи Дешама. Я ему не начальник.

    Мы будем идти вместе и стараться сделать так, чтобы сборная Франции доминировала на мировом уровне.

    Если он захочет что-то сказать команде, я сяду и буду слушать. Каждый может свободно выразить свое мнение», – заявил Мбаппе.

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    Источник: RMC Sport

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +33

      gurov. 1 час назад

      Гризманн белый он француз а откуда эта обезьяна я и не знаю.

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