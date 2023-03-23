Мбаппе раскрыл подробности разговора с Гризманном о капитанстве в сборной Франции

Килиан Мбаппе рассказал о своей беседе с Антуаном Гризманном.
- Футболисты обсудили капитанство в сборной Франции.
- Тренерский штаб назначил капитаном Мбаппе.
- Гризманн был разочарован этим решением и задумывался об уходе из национальной команды.
«Мы поговорили, Антуан разочарован – и это можно понять. Я сказал ему, что отреагировал бы так же.
Он, возможно, самый важный футболист эпохи Дешама. Я ему не начальник.
Мы будем идти вместе и стараться сделать так, чтобы сборная Франции доминировала на мировом уровне.
Если он захочет что-то сказать команде, я сяду и буду слушать. Каждый может свободно выразить свое мнение», – заявил Мбаппе.
Источник: RMC Sport