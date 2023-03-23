Отставка Талалаева, технарь «Пари НН», Озил завершил карьеру и другие новости

Лучший состав «Манчестер Юнайтед» в истории: версия искусственного интеллекта.
В раздевалке «Химок» после матча с «Зенитом» случилась потасовка (Metaratings).
Стала известна сумма затрат РФС на внедрение Fan ID.
«Живу в кайфе»: дочь Малафеева выложила фото с отдыха в Дубае.
«Оренбург» продает билеты по 10 рублей на матч с «Ростовом».
Чемпион мира Озил объявил о завершении карьеры в 34 года.
Бывший топ-менеджер «Спартака» рассказал, какие функции выполняла Зарема в клубе.
«Торпедо» объявило об увольнении Талалаева: клуб идет последним в РПЛ.
«Пари НН» получил техническое поражение 0:3 в матче с «Торпедо».
Гончаренко дисквалифицирован на три матча РПЛ: он обматерил арбитров и получил красную.
Селюк считает, что игроки «Спартака» могут слить Абаскаля ради Карпина.