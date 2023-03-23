Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Отставка Талалаева, технарь «Пари НН», Озил завершил карьеру и другие новости

    Лучший состав «Манчестер Юнайтед» в истории: версия искусственного интеллекта.

    В раздевалке «Химок» после матча с «Зенитом» случилась потасовка (Metaratings).

    Стала известна сумма затрат РФС на внедрение Fan ID.

    «Живу в кайфе»: дочь Малафеева выложила фото с отдыха в Дубае.

    «Оренбург» продает билеты по 10 рублей на матч с «Ростовом».

    Чемпион мира Озил объявил о завершении карьеры в 34 года.

    Бывший топ-менеджер «Спартака» рассказал, какие функции выполняла Зарема в клубе.

    «Торпедо» объявило об увольнении Талалаева: клуб идет последним в РПЛ.

    «Пари НН» получил техническое поражение 0:3 в матче с «Торпедо».

    Гончаренко дисквалифицирован на три матча РПЛ: он обматерил арбитров и получил красную.

    Селюк считает, что игроки «Спартака» могут слить Абаскаля ради Карпина.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:36
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11