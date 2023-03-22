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    Бывший топ-менеджер «Спартака» рассказал, какие функции выполняла Зарема в клубе

    Бывший коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко рассказал, чем занималась Зарема Салихова в столичном клубе.

    – Жена Федуна Зарема Салихова тоже была погружена в дела «Спартака»?

    – Я с ней активно начал взаимодействовать по работе в мой второй приход в «Спартак» в 2020-м году.

    Это было одно из существенных изменений в системе управления клубом. Она была сильно вовлечена в операционную деятельность. В мой первый контрактный период в клубе я с ней практически не пересекался.

    Насколько я понимаю, в тот период времени она не участвовала в управлении клубом, кроме благотворительного фонда.

    • Леонид Федун руководил клубом 18 лет.
    • При нем спартаковцы по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
    • В августе владельцем команды стала компания «Лукойл».

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    Источник: Sport24

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3285

      fakeid 45 минут назад

      на Э начинается, на СКОРТ заканчивается.

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      Рейтинг: +21597

      Persona_non_Grata > fakeid 20 минут назад

      На Д начинаешься, на Е Б И Л заканчиваешься !!!)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3285

      fakeid > Persona_non_Grata 12 минут назад

      фигасе, ты получил должность в спартаке?

      1
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      Рейтинг: +18281

      ilichkadr 1 час назад

      "Я с ней активно начал взаимодействовать по работе в мой второй приход"
      Ну, и ХДЕ активное взаимодействие?
      "Она была сильно вовлечена в операционную деятельность. "
      Она-то было вовлечена, а чем ты занимался? Вовлекал или...??

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      ...
      Рейтинг: +21004

      derrik2000 > ilichkadr 23 минуты назад

      Сказал же "Она была сильно вовлечена в операционную деятельность."

      Ну, приход-расход, дебет-кредит...)))
      К этому "направлению деятельности" федун только особо доверенных лиц допускал.

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      Рейтинг: +1346

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Какие функции выполняла эскордница у сви ней? А то вы не знаете! Гыгыгы

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      Рейтинг: +21597

      Persona_non_Grata > ПалкоВводецъ (returned) 16 минут назад

      Какова функция палки в твоем организме ? Все знают - мысли в твоей заднице толочь, что бы не застаивались !)))

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