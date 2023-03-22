Бывший топ-менеджер «Спартака» рассказал, какие функции выполняла Зарема в клубе

Бывший коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко рассказал, чем занималась Зарема Салихова в столичном клубе.

– Жена Федуна Зарема Салихова тоже была погружена в дела «Спартака»?

– Я с ней активно начал взаимодействовать по работе в мой второй приход в «Спартак» в 2020-м году.

Это было одно из существенных изменений в системе управления клубом. Она была сильно вовлечена в операционную деятельность. В мой первый контрактный период в клубе я с ней практически не пересекался.

Насколько я понимаю, в тот период времени она не участвовала в управлении клубом, кроме благотворительного фонда.