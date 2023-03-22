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    «Нужно бороться с системой»: владелец «Акрона» раскритиковал нравы российского футбола

    Владелец «Акрона» Павел Морозов заявил, что недоволен нравами российского футбола.

    — Правильно ли понимаю, что ваша стратегия — взращивать в клубе свои кадры, не испорченные системой?

    — Именно так.

    — У вас вообще были разочарования после прихода в футбольный бизнес?

    — С первых дней. Вижу все проблемы, которые есть в российском футболе. Но другой страны и другого футбола у нас нет. Нужно действовать, бороться с системой, насколько это возможно. А где-то под нее подстраиваться, потому что других вариантов нет.

    Хотя, конечно же, на футбол сейчас смотрю совсем по-другому, чем в то время, когда был обычным болельщиком.

    Грубые судейские ошибки, конечно же, сильно разочаровывают и не добавляют мотивации заниматься футболом. Обидно, когда результат матчей определяется не 22 игроками, соперничающими на поле.

    К сожалению, как мы все видим, особенно в последних матчах, даже VAR не помогает нашим арбитрам в принятии объективных решений.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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