«Нужно бороться с системой»: владелец «Акрона» раскритиковал нравы российского футбола

Владелец «Акрона» Павел Морозов заявил, что недоволен нравами российского футбола.
— Правильно ли понимаю, что ваша стратегия — взращивать в клубе свои кадры, не испорченные системой?
— Именно так.
— У вас вообще были разочарования после прихода в футбольный бизнес?
— С первых дней. Вижу все проблемы, которые есть в российском футболе. Но другой страны и другого футбола у нас нет. Нужно действовать, бороться с системой, насколько это возможно. А где-то под нее подстраиваться, потому что других вариантов нет.
Хотя, конечно же, на футбол сейчас смотрю совсем по-другому, чем в то время, когда был обычным болельщиком.
Грубые судейские ошибки, конечно же, сильно разочаровывают и не добавляют мотивации заниматься футболом. Обидно, когда результат матчей определяется не 22 игроками, соперничающими на поле.
К сожалению, как мы все видим, особенно в последних матчах, даже VAR не помогает нашим арбитрам в принятии объективных решений.