«Нужно бороться с системой»: владелец «Акрона» раскритиковал нравы российского футбола

Владелец «Акрона» Павел Морозов заявил, что недоволен нравами российского футбола.

— Правильно ли понимаю, что ваша стратегия — взращивать в клубе свои кадры, не испорченные системой?

— Именно так.

— У вас вообще были разочарования после прихода в футбольный бизнес?

— С первых дней. Вижу все проблемы, которые есть в российском футболе. Но другой страны и другого футбола у нас нет. Нужно действовать, бороться с системой, насколько это возможно. А где-то под нее подстраиваться, потому что других вариантов нет.

Хотя, конечно же, на футбол сейчас смотрю совсем по-другому, чем в то время, когда был обычным болельщиком.

Грубые судейские ошибки, конечно же, сильно разочаровывают и не добавляют мотивации заниматься футболом. Обидно, когда результат матчей определяется не 22 игроками, соперничающими на поле.

К сожалению, как мы все видим, особенно в последних матчах, даже VAR не помогает нашим арбитрам в принятии объективных решений.