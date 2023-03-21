Семак назвал лучший «Зенит» за последние пять лет

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил результаты команды в этом сезоне РПЛ.
– Чем занимается «Зенит» между матчами с ЦСКА и «Фенербахче»?
– В плановом режиме идет как физическое восстановление, так и психологическое. Результаты – это тоже часть футбола. Нужно их анализировать и двигаться дальше.
По ситуации в чемпионате – наверное, это лучший наш год за те пять лет, что я работаю в «Зените». С точки зрения набора очков, качества игры и баланса.
Что касается последних результатов – такое случается. Жаль, что вылетели из Кубка России. Были и игровые моменты, в которых мы, к сожалению, недорабатываем или чего-то по каким-то причинам не хватает. Но это то, над чем дальше нужно работать.
- «Зенит» четырежды подряд выиграл чемпионат России.
- Клуб из Петербурга уверенно лидирует в этом сезоне РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»