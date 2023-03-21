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    Семак назвал лучший «Зенит» за последние пять лет

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил результаты команды в этом сезоне РПЛ.

    – Чем занимается «Зенит» между матчами с ЦСКА и «Фенербахче»?

    – В плановом режиме идет как физическое восстановление, так и психологическое. Результаты – это тоже часть футбола. Нужно их анализировать и двигаться дальше.

    По ситуации в чемпионате – наверное, это лучший наш год за те пять лет, что я работаю в «Зените». С точки зрения набора очков, качества игры и баланса.

    Что касается последних результатов – такое случается. Жаль, что вылетели из Кубка России. Были и игровые моменты, в которых мы, к сожалению, недорабатываем или чего-то по каким-то причинам не хватает. Но это то, над чем дальше нужно работать.

    • «Зенит» четырежды подряд выиграл чемпионат России.
    • Клуб из Петербурга уверенно лидирует в этом сезоне РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    21.03.2023 21:14
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