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  • Вяльбе: «Мы должны сплотиться вокруг Путина. На Украину никто не нападал»

Вяльбе: «Мы должны сплотиться вокруг Путина. На Украину никто не нападал»

21 марта 2023, 19:25

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

— Предположения, что FIS и МОК для допуска россиян потребуют подписать бумагу с осуждением СВО и политики Владимира Путина, начинают сбываться. Вы готовы пожертвовать той же Олимпиадой?

— Считаю, мы должны сплотиться вокруг президента и вообще вокруг всей ситуации. Если бы я не видела и не понимала…

Во-первых, мы не воюем с Украиной, и на нее никто не нападал. Другой вопрос, что нас не хотят слышать на протяжении последних 20 лет. Давайте будем честны: об этом еще в конце 2010-х годов впервые говорил Владимир Владимирович, что ребят, мы не готовы так жить, как вы хотите с нами жить. Либо мы реально партнеры и дружим, либо документально как-то поставим все точки над i. И этого бы всего не было.

К сожалению, я не политик, я не в этой сфере, но я же всe равно, как и многие, смотрю телевизор и интернет. И сейчас, когда в этот момент и за меня, и за мою семью ребята проливают кровь, а, возможно, даже теряют жизни, я считаю, что это будет сверх… Не о приличии даже, а о предательстве.

— А у спортсмена короткий век, как говорится.

— Мы всe это прекрасно понимаем. Да, очень плохо, когда они не соревнуются и, не дай бог, не поедут на Олимпийские игры. Но там ребята жизнью рискуют для того, чтобы мы жили спокойно и в нормально развивающейся стране. И потом ездили со своими флагом и гимном, с гордостью, с честью на Олимпийские игры. Может быть, стоит об этом подумать?

Я ни одному из своих спортсменов не предложу вариант: «Нет, вы должны согласиться и ехать, подписывая бумаги». Вообще, считаю, что и нейтральный статус не должен нас удовлетворить.

Источник: «Р-Спорт»
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