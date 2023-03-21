Путин обвинил Запад в использовании спорта в качестве инструмента давления

Президент России Владимир Путин поддержал развитие связей с Китаем в области спорта.

Глава государства сделал соответствующее заявление в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

«В рамках проходящих сейчас перекрестных Годов физкультуры и спорта проведено более 100 мероприятий, особую значимость двусторонние спортивные связи приобретают в нынешних сложных условиях, когда олимпийское движение становится все более политизированным, а западные страны пытаются использовать спорт в неблаговидных целях в качестве инструмента давления.

Поддерживаем работу по созданию соответствующей спортивной ассоциации в рамках Шанхайской организации сотрудничества», – сказал Путин.