«Были предложения»: Карпин рассказал о последней встрече с представителями «Спартака»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о предложениях, поступивших ему в последние годы.

«Были ли предложения за время моей работы в «Ростове»? Были, да. Встречались ли со мной из «Спартака»? Да, встречался с Наилем Измайловым. Не знаю, зачем, но встречался. Просто поговорить, пообщаться, послушать. Поговорили и поговорили…

Сборная Армении? Были переговоры, но я подумал, взял во внимание контракты с «Ростовом» и сборной России, и отказался.

Свои плюсы в этом предложении были, ведь сборная Армении – это сборная, которая участвует в отборе на Евро, например. Это могло как-то перевесить, но, в конце концов, я решил, что это неправильно было бы по отношению к «Ростову» и к сборной России», — сказал Карпин.