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    «Были предложения»: Карпин рассказал о последней встрече с представителями «Спартака»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о предложениях, поступивших ему в последние годы.

    «Были ли предложения за время моей работы в «Ростове»? Были, да. Встречались ли со мной из «Спартака»? Да, встречался с Наилем Измайловым. Не знаю, зачем, но встречался. Просто поговорить, пообщаться, послушать. Поговорили и поговорили…

    Сборная Армении? Были переговоры, но я подумал, взял во внимание контракты с «Ростовом» и сборной России, и отказался.

    Свои плюсы в этом предложении были, ведь сборная Армении – это сборная, которая участвует в отборе на Евро, например. Это могло как-то перевесить, но, в конце концов, я решил, что это неправильно было бы по отношению к «Ростову» и к сборной России», — сказал Карпин.

    • Карпин работал в «Спартаке» с 2008 по 2014-й год.
    • Он занимал должности главного тренера и гендиректора клуба.

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    Источник: «Фабрика футбола»

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