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    «Люди слепые»: Карпин жестко ответил на критику «Ростова» в примитивном футболе

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на критику клуба.

    «Примитивная игра «Ростова»? Слепые люди значит – по-другому не скажешь. Мы выходим из обороны каждый раз через короткий пас. Это ни для кого не секрет. Для тех, кто не слепой, опять же.

    Примитивный? Ну, что тут сказать, только руками развести. Вот и всe. Не хватает какой-то изюминки, нестандартных действий в атаке? Это да. Но это не я говорил, прошу заметить.

    Перевести мяч, научить команду доводить мяч до 30 метров от ворот – да, это можно. И «Ростов» этим составом пытается это делать. Когда-то получается лучше, когда-то – хуже.

    А в 30 метрах от ворот уже решает исполнительное мастерство, чаще всего. Там уже сказать, что нужно делать, невозможно. Бывают разные ситуации, которые предусмотреть и наиграть невозможно», – сказал Карпин.

    • «Ростов» занимает второе место в РПЛ.
    • Клуб набрал 41 очко в 20 матчах.

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    Источник: «Фабрика футбола»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18019

      paracetamol 1 час назад

      Примитивный? Примитивный и есть!

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      Рейтинг: +610

      эд100 2 часа назад

      нахрена вообще оправдываться? в истории останутся пять чемпионств зенита, а уж как они это сделали... забудется вскоре.

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