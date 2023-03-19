Мостовой назвал причины поражения «Зенита» от ЦСКА и раскритиковал двух игроков петербургской команды

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на поражение «Зенита» от ЦСКА в матче 20-го тура РПЛ.

Петербуржцы уступили со счетом 0:1. Гол забил Федор Чалов.

«Поле сыграло на руку армейцам. Запредельная мотивация и самоотдача бросались в глаза.

Клаудиньо сегодня сыграл безобразно: везде опаздывал и проигрывал борьбу. Когда на поле вышел Чистяков, начались такие пожары в обороне. В пропущенном мяче он бросился на Облякова – зачем? Бросаться надо в последний момент.

Преимущество ЦСКА было в поле, заслуженная победа», – сказал Мостовой.