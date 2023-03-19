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    Мостовой назвал причины поражения «Зенита» от ЦСКА и раскритиковал двух игроков петербургской команды

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на поражение «Зенита» от ЦСКА в матче 20-го тура РПЛ.

    • Петербуржцы уступили со счетом 0:1. Гол забил Федор Чалов.

    «Поле сыграло на руку армейцам. Запредельная мотивация и самоотдача бросались в глаза.

    Клаудиньо сегодня сыграл безобразно: везде опаздывал и проигрывал борьбу. Когда на поле вышел Чистяков, начались такие пожары в обороне. В пропущенном мяче он бросился на Облякова – зачем? Бросаться надо в последний момент.

    Преимущество ЦСКА было в поле, заслуженная победа», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Чемпионат»

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    19.03.2023 22:02
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      bnejejerj 8 часов назад

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      Рейтинг: +366

      АлексМак 8 часов назад

      прав в этот раз Мост.

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      Рейтинг: +17499

      Barmaleushka 8 часов назад

      Какое нах поле ?! Ты о чём дядя ?

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