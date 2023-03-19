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    Карпин – о рекордных 13 пенальти «Ростова» в сезоне: «Еще 3-4 не поставили»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на факт, что его команда много бьет пенальти.

    Сегодня ростовчане победили «Химки» благодаря голу с 11-метрового. Этот пенальти стал для «Ростова» 13-м в сезоне РПЛ – повторение рекорда чемпионатов России.

    – Чем объясняете такое количество пенальти, которые зарабатывает «Ростов» и Комличенко?

    – Он в штрафной первый на мяче. Все остальное можно спросить у судей. Точнее, у VAR – они назначали пенальти сегодня.

    – Гогниев удивился тому, сколько пенальти ставят «Ростову». Что думаете?

    – По мне, еще три‑четыре пенальти не поставили. Сегодня судья тоже не поставил, но его подозвал VAR. Такое количество пенальти связываю именно с VAR. Те моменты, которые судьи раньше не видели, теперь видят. Любое касание в штрафной. Но сегодняшний пенальти не видел, не смотрел еще.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    19.03.2023 19:47
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