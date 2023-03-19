Карпин – о рекордных 13 пенальти «Ростова» в сезоне: «Еще 3-4 не поставили»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на факт, что его команда много бьет пенальти.

Сегодня ростовчане победили «Химки» благодаря голу с 11-метрового. Этот пенальти стал для «Ростова» 13-м в сезоне РПЛ – повторение рекорда чемпионатов России.

– Чем объясняете такое количество пенальти, которые зарабатывает «Ростов» и Комличенко?

– Он в штрафной первый на мяче. Все остальное можно спросить у судей. Точнее, у VAR – они назначали пенальти сегодня.

– Гогниев удивился тому, сколько пенальти ставят «Ростову». Что думаете?

– По мне, еще три‑четыре пенальти не поставили. Сегодня судья тоже не поставил, но его подозвал VAR. Такое количество пенальти связываю именно с VAR. Те моменты, которые судьи раньше не видели, теперь видят. Любое касание в штрафной. Но сегодняшний пенальти не видел, не смотрел еще.