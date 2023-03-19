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  • РПЛ. «Ростов» благодаря пенальти победил «Химки» (1:0) и сместил «Спартак» со 2-го места

РПЛ. «Ростов» благодаря пенальти победил «Химки» (1:0) и сместил «Спартак» со 2-го места

19 марта 2023, 15:53
24

«Ростов» в 20-м туре РПЛ переиграл в гостях «Химки». Решающий гол с пенальти забил защитник Максим Осипенко. Он забил победный мяч с 11 метров во второй встрече чемпионата подряд.

«Химки» с 29-й минуты были в меньшинстве после удаления Жаниу Бикела.

«Ростов» поднялся на второе место, сместив оттуда «Спартак». «Химки» идут в зоне вылета, отставание от зоны переходных встреч – четыре очка.

Россия. РПЛ. 20-й тур

Химки – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Осипенко, 18 (с пенальти).

Удаления: Бикел, 29 – нет.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Химки Спартак
Комментарии (24)
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portero
1679230584
Ростов конечно с победой!!!! Но играли не солидно в завершающией стадии, жлобы, ну покати на партнера и гол.... Хорошо хоть не пропустили.
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ilichkadr
1679230594
Ростов с победой! Скромно и со вкусом.
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nominum
1679230786
Валера чуть пластиковую бутылку не разбил об поле. Так швырнул. Вот это точное выражение чувств от матча. Полтора тайма против десяти химкинцев и не смогли забить второй гол.
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paracetamol
1679231177
Хрюшек поздравляю с 3-м местом, шампиньонов!
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GoLenaStop
1679231334
А, Ростсельмаш, за три очка - спасибо... А, ваша игра - дерьмо полное, каждый за себя, команды нет. Удачи.
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Ill Ich
1679231531
Ростовчане "выгрызли" эту победу. Удивительно, что при такой невнятной игре после возобновления сезона второе промежуточное место "Ростова" - это факт. Но есть ощущение, что они начинают набирать обороты, и столкнуть их с этого места конкурентам будет трудно.
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DOCTOR PENALTY
1679231580
Я очень рад за Валеру. Мне очень обидно за Спартак.
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ААМ
1679233051
Со вторым местом Ростов. СПАМ вперёд к "Кубку Дель Соль!
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timon2401
1679233331
С чем поздравляют то?? Что победа за очередной пенальти?? А с игры то даж 10м химчанам забить не получилось
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ivany4
1679236046
Молодец Ростов. Как бы там не было, но это хорошо! Если не удается тренеру достучаться до игроков, то от такой оплеухи, Спартак должен встряхнуться и вернуться на верную дорогу.
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