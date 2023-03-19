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    РПЛ. «Ростов» благодаря пенальти победил «Химки» (1:0) и сместил «Спартак» со 2-го места

    «Ростов» в 20-м туре РПЛ переиграл в гостях «Химки». Решающий гол с пенальти забил защитник Максим Осипенко. Он забил победный мяч с 11 метров во второй встрече чемпионата подряд.

    «Химки» с 29-й минуты были в меньшинстве после удаления Жаниу Бикела.

    «Ростов» поднялся на второе место, сместив оттуда «Спартак». «Химки» идут в зоне вылета, отставание от зоны переходных встреч – четыре очка.

    Россия. РПЛ. 20-й тур

    Химки – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Осипенко, 18 (с пенальти).

    Удаления: Бикел, 29 – нет.

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    Источник: «Бомбардир»

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    19.03.2023 15:53
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +3862

      Кинстифа 32 минуты назад

      Вообще не удивлюсь. если Ростов раскатает Спартак в следующем их матче

      0
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      Рейтинг: +5781

      ySS 8 часов назад

      Ростов с набранными 3-мя очками.

      0
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      Рейтинг: +1291

      Suvorov51 12 часов назад

      Ну и хорошо что Ростов выиграл, возможно по итогу будет в пятерке, а лучше в тройке, главное чтобы интересно было смотреть, вот сегодня молодые лейтенантики покуражутся над питерской помойкой, ну если ПРОМКВАС не перечислил деньги какому нибудь ШАКУЛЯНУ, а так помойка не сможет противостоять ЦДКА

      0
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      Рейтинг: +10629

      ivany4 13 часов назад

      Молодец Ростов. Как бы там не было, но это хорошо!
      Если не удается тренеру достучаться до игроков, то от такой оплеухи, Спартак должен встряхнуться и вернуться на верную дорогу.

      1
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      Рейтинг: +3234

      Опорник84 13 часов назад

      А у нас весь такой футбол. Страшный , стремный , не до деланный. После кубкового матча зенит-динамо, смотрел Реал-Ливерпуль. Разница колоссальная.

      1
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      Рейтинг: +4750

      Питерский князь 13 часов назад

      Соляные, вас 10 место ждет!
      :)))
      Ростов с победой!

      4
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      Рейтинг: +21540

      Persona_non_Grata > Питерский князь 6 часов назад

      Вас обосрали сегодня - утирайтесь !!!

      0
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      Рейтинг: +85

      timon2401 13 часов назад

      С чем поздравляют то?? Что победа за очередной пенальти?? А с игры то даж 10м химчанам забить не получилось

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      Рейтинг: +5333

      ААМ 14 часов назад

      Со вторым местом Ростов. СПАМ вперёд к "Кубку Дель Соль!

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      Рейтинг: +10

      lakhmaturin 14 часов назад

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      Рейтинг: +24389

      DOCTOR PENALTY 14 часов назад

      Я очень рад за Валеру. Мне очень обидно за Спартак.

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