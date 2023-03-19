РПЛ. «Ростов» благодаря пенальти победил «Химки» (1:0) и сместил «Спартак» со 2-го места

«Ростов» в 20-м туре РПЛ переиграл в гостях «Химки». Решающий гол с пенальти забил защитник Максим Осипенко. Он забил победный мяч с 11 метров во второй встрече чемпионата подряд.

«Химки» с 29-й минуты были в меньшинстве после удаления Жаниу Бикела.

«Ростов» поднялся на второе место, сместив оттуда «Спартак». «Химки» идут в зоне вылета, отставание от зоны переходных встреч – четыре очка.

Россия. РПЛ. 20-й тур

Химки – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Осипенко, 18 (с пенальти).

Удаления: Бикел, 29 – нет.

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