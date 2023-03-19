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    «Его просто бьют»: глава «Локомотива» пожаловался на грязную игру против Дзюбы

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных после матча 20-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:2) высказался об игре форварда Артема Дзюбы, который забил победный гол.

    «Артем, безусловно, один из лучших футболистов в России. Он полностью отдается команде, абсолютно работает на результат. Его самоотдача, самопожертвование. Его возникающие травмы… Вы видите, как его держат. Его просто бьют. То, как он борется, безусловно создает положительный имидж футболиста. И во многом определяет его, как одного из лучших нападающих в российском чемпионате на сегодняшний день.

    Мы договорились с ним о том, что обсудим с ним все наши дальнейшие действия после окончания чемпионата», – сказал Нагорных.

    • Контракт Дзюбы истекает летом.
    • Игрок получает в месяц 2,5 миллиона рублей без учета бонусов.
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1492

      Урия Гип 51 минуту назад

      Когда за Зенит играл, говорили что симулирует.

      0
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      Рейтинг: +18268

      житель СПб 3 часа назад

      Очень скромная зарплата, по его меркам и меркам РПЛ... Намекает на другие условия контракта.

      0
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      Рейтинг: +3894

      minaev23 4 часа назад

      Терпила ! Ржавчине он нравится! Какая команда такой и нап ! Ржавые бараны!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1274

      Suvorov51 4 часа назад

      Он знает дело туго, его бьют, а он крепчает, ну конечно без этого не обходится, а когда нужно и забьет, он же Рукаку

      1
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      Рейтинг: +55105

      MaxRnD 8 часов назад

      Как его могут бить, если он, стоя, играет ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7024

      Красногорск_Фан > MaxRnD 8 часов назад

      Значит стоит в нужном месте

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      Рейтинг: +55105

      MaxRnD > Красногорск_Фан 8 часов назад

      Ночью, на остановке, на Уралмаше с айфоном в руках ? )

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18268

      житель СПб > MaxRnD 3 часа назад

      Человек показывает и делает результат. Если для этого другим надо бегать весь матч (зачастую безрезультатно), а он справляется и без этого - как Вы говорите - "стоя" - ну что же, вот он такой.

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      Рейтинг: +55105

      MaxRnD > житель СПб 14 минут назад

      Вот потому в играх со сборными, которые даже не дают добегать до своей штрафной, он абсолютно бесполезен, а вот со всякими "Лихтенштейнами", стоячи в их штрафной, он - король, а оно "такое" надо ?

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