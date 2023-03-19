«Его просто бьют»: глава «Локомотива» пожаловался на грязную игру против Дзюбы

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных после матча 20-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:2) высказался об игре форварда Артема Дзюбы, который забил победный гол.

«Артем, безусловно, один из лучших футболистов в России. Он полностью отдается команде, абсолютно работает на результат. Его самоотдача, самопожертвование. Его возникающие травмы… Вы видите, как его держат. Его просто бьют. То, как он борется, безусловно создает положительный имидж футболиста. И во многом определяет его, как одного из лучших нападающих в российском чемпионате на сегодняшний день.

Мы договорились с ним о том, что обсудим с ним все наши дальнейшие действия после окончания чемпионата», – сказал Нагорных.