Быстров жестко раскритиковал «Краснодар» после его поражения от «Локомотива»

Бывший игрок «Краснодара» Владимир Быстров раскритиковал клубную систему после поражения команды от «Локомотива» в 20-м туре РПЛ (2:3).
«Краснодар» с девятью иностранцами в составе играет намного хуже, чем с 11 своими воспитанниками.
Вопрос только один (ну, может, чуть больше): чем вообще занимается тренер Владимир Ивич?! Почему играют одни иностранные футболисты?
Ну и еще один уточняющий: кто отбирал таких «качественных»иностранцев?
У нас теперь что, команда «Krasnodar»?» – написал Быстров.
- Ивич принял команду зимой.
- «Краснодар» идет в РПЛ 8-м.
- В 2020 году команда играла в группе Лиги чемпионов.
Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова