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    Быстров жестко раскритиковал «Краснодар» после его поражения от «Локомотива»

    Бывший игрок «Краснодара» Владимир Быстров раскритиковал клубную систему после поражения команды от «Локомотива» в 20-м туре РПЛ (2:3).

    «Краснодар» с девятью иностранцами в составе играет намного хуже, чем с 11 своими воспитанниками.

    Вопрос только один (ну, может, чуть больше): чем вообще занимается тренер Владимир Ивич?! Почему играют одни иностранные футболисты?

    Ну и еще один уточняющий: кто отбирал таких «качественных»иностранцев?

    У нас теперь что, команда «Krasnodar»?» – написал Быстров.

    • Ивич принял команду зимой.
    • «Краснодар» идет в РПЛ 8-м.
    • В 2020 году команда играла в группе Лиги чемпионов.

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    Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова

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    18.03.2023 21:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5999

      AtticusFinch 26 минут назад

      Я думаю, что группа атаки, иностранцев, у Краснодара очень сильная....Это моё личное мнение.

      0
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      Рейтинг: +5421

      neim 55 минут назад

      Еще один критикан, критикун ...
      Не, кретин !
      Вова, а может тебе лучше в тренеры пойти, или ты как Мостовой в свое время, лицензию тренерскую не купил, а теперь не на что ?

      0
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      Рейтинг: +1169

      Александр52 1 час назад

      Быстров растёт на глазах. Он, как и Аршавин, высказывается смело, не ординарно, читабельно, без штампов.

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      Рейтинг: +5421

      neim > Александр52 1 час назад

      В смысле, подрастает еще один Мостовой ? Или как в народе говорят :
      бодливой корове бог рогов не дал ?

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