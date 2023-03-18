Быстров жестко раскритиковал «Краснодар» после его поражения от «Локомотива»

Бывший игрок «Краснодара» Владимир Быстров раскритиковал клубную систему после поражения команды от «Локомотива» в 20-м туре РПЛ (2:3).

«Краснодар» с девятью иностранцами в составе играет намного хуже, чем с 11 своими воспитанниками.

Вопрос только один (ну, может, чуть больше): чем вообще занимается тренер Владимир Ивич?! Почему играют одни иностранные футболисты?

Ну и еще один уточняющий: кто отбирал таких «качественных»иностранцев?

У нас теперь что, команда «Krasnodar»?» – написал Быстров.