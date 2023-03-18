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    Тренер «Оренбурга» Личка прокомментировал победу над «Спартаком»

    Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка оценил результат домашнего матча со «Спартаком».

    • Хозяева поля выиграли со счетом 2:0.
    • «Оренбург» поднялся на 6-е место в таблице РПЛ.
    • «Спартак» по итогам тура рискует отстать от лидирующего «Зенита» на 11 очков.

    «Была открытая игра. У футболистов «Спартака» очень высокое качество. Мы терпели, иногда нас было восемь-девять человек в нашей штрафной.

    Но наши игроки атаки отлично сработали, показав скорость. Не уверен, что защитники «Спартака» так бежали назад в этом сезоне», – сказал Личка.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    18.03.2023 14:58
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +939

      Таврида 7 часов назад

      Переводя на человеческий - это не Оренбург выиграл, это Спартак не доиграл. В общем, Зениту золотые медальки можно вешать уже сейчас, главный конкурент сливается...

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      Рейтинг: +846

      АКМ-74У > Таврида 7 часов назад

      Вот так про любой матч можно сказать, и часто говорят. Судя по вашим словам, Оренбурга на поле не было. А Оренбург показывает отличную игру уже не в первом матче! Это признаю я, болельщик не Оренбурга, а Крыльев Советов. Боюсь, что вам, фанатикам, объективно смотреть на матчи невозможно.

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      Рейтинг: +939

      Таврида > АКМ-74У 7 часов назад

      Ужос, я же не матч обсудил, а высказывания Лички, ферштейн, йо?

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      Рейтинг: +846

      АКМ-74У > Таврида 2 часа назад

      Значит, перевод был неверен.

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      Рейтинг: +939

      Таврида > АКМ-74У 1 час назад

      Перевод был верный, интерпретация неверная.

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      Рейтинг: +19163

      Cleaner 9 часов назад

      После победы над Спартаком у Лички было довольное личко...)))

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