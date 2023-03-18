Тренер «Оренбурга» Личка прокомментировал победу над «Спартаком»

Переводя на человеческий - это не Оренбург выиграл, это Спартак не доиграл. В общем, Зениту золотые медальки можно вешать уже сейчас, главный конкурент сливается...
Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка оценил результат домашнего матча со «Спартаком».
- Хозяева поля выиграли со счетом 2:0.
- «Оренбург» поднялся на 6-е место в таблице РПЛ.
- «Спартак» по итогам тура рискует отстать от лидирующего «Зенита» на 11 очков.
«Была открытая игра. У футболистов «Спартака» очень высокое качество. Мы терпели, иногда нас было восемь-девять человек в нашей штрафной.
Но наши игроки атаки отлично сработали, показав скорость. Не уверен, что защитники «Спартака» так бежали назад в этом сезоне», – сказал Личка.