Тренер «Оренбурга» Личка прокомментировал победу над «Спартаком»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка оценил результат домашнего матча со «Спартаком».

Хозяева поля выиграли со счетом 2:0.

«Оренбург» поднялся на 6-е место в таблице РПЛ.

«Спартак» по итогам тура рискует отстать от лидирующего «Зенита» на 11 очков.

«Была открытая игра. У футболистов «Спартака» очень высокое качество. Мы терпели, иногда нас было восемь-девять человек в нашей штрафной.

Но наши игроки атаки отлично сработали, показав скорость. Не уверен, что защитники «Спартака» так бежали назад в этом сезоне», – сказал Личка.