Экс-футболист «Рубина» прогнозирует Холанду победу на президентских выборах в Норвегии

Бывший защитник «Рубина» Ерген Ялланд высказался о статусе Эрлинга Холанда.
– Твой соотечественник Эрлинг Холанд просто разрывает мировой футбол. Он идет на рекорды по голам, как в чемпионате Англии, так и в Лиге чемпионов...
– Да, он просто машина по забиванию голов. Больше мне нечего тут добавить.
– Насколько сейчас в Норвегии вырос культ личности Холанда?
– О, он очень популярен. Наверно, сейчас он самый обсуждаемый человек в нашей стране.
Я думаю, если бы Эрлинг захотел стать президентом Норвегии, то без проблем бы выиграл выборы.
- Холанд – лучший бомбардир сезона в АПЛ (28 голов) и Лиге чемпионов (10).
- С прошлого лета он выступает за «Манчестер Сити».
- В составе сборной Норвегии форвард отличился 21 раз в 23 матчах.
Источник: «Евро-Футбол»