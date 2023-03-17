Экс-футболист «Рубина» прогнозирует Холанду победу на президентских выборах в Норвегии

Бывший защитник «Рубина» Ерген Ялланд высказался о статусе Эрлинга Холанда.

– Твой соотечественник Эрлинг Холанд просто разрывает мировой футбол. Он идет на рекорды по голам, как в чемпионате Англии, так и в Лиге чемпионов...

– Да, он просто машина по забиванию голов. Больше мне нечего тут добавить.

– Насколько сейчас в Норвегии вырос культ личности Холанда?

– О, он очень популярен. Наверно, сейчас он самый обсуждаемый человек в нашей стране.

Я думаю, если бы Эрлинг захотел стать президентом Норвегии, то без проблем бы выиграл выборы.