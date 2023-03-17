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    Экс-футболист «Рубина» прогнозирует Холанду победу на президентских выборах в Норвегии

    Бывший защитник «Рубина» Ерген Ялланд высказался о статусе Эрлинга Холанда.

    – Твой соотечественник Эрлинг Холанд просто разрывает мировой футбол. Он идет на рекорды по голам, как в чемпионате Англии, так и в Лиге чемпионов...

    – Да, он просто машина по забиванию голов. Больше мне нечего тут добавить.

    – Насколько сейчас в Норвегии вырос культ личности Холанда?

    – О, он очень популярен. Наверно, сейчас он самый обсуждаемый человек в нашей стране.

    Я думаю, если бы Эрлинг захотел стать президентом Норвегии, то без проблем бы выиграл выборы.

    • Холанд – лучший бомбардир сезона в АПЛ (28 голов) и Лиге чемпионов (10).
    • С прошлого лета он выступает за «Манчестер Сити».
    • В составе сборной Норвегии форвард отличился 21 раз в 23 матчах.

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    Источник: «Евро-Футбол»

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    17.03.2023 13:44
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