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    «Арсенал» пропустил гол с центра поля в матче со «Спортингом» в Лиге Европы

    «Арсенал» проиграл «Спортингу» в серии пенальти в матче 1/8 финала Лиги Европы и вылетел из турнира.

    На 62-й минуте лондонский клуб пропустил гол с центра поля. Хавбек «Спортинга» Педру Гонсалвеш перебросил вышедшего из ворот Аарона Рэмсдейла и сравнял счет.

    • Основное время матча завершилось ничьей 1:1, по сумме двух встреч – 3:3.
    • Португальцы завершали игру вдесятером.
    • 11-метровый не реализовал только Габриэль Мартинелли из «Арсенала», который бил четвертым.

    Фото: скриншот из трансляции «Матч ТВ».

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.03.2023 08:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2754

      BlackMurder 15 часов назад

      Базара нет, хороший голешник

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      Рейтинг: +2485

      serglider > BlackMurder 10 часов назад

      Это не "хороший голешник", а шедевральный гол! Изумительный по точности, мяч влетел под самую перекладину, вратарь был бессилен не смотря на все его потуги)))

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