«Арсенал» пропустил гол с центра поля в матче со «Спортингом» в Лиге Европы

«Арсенал» проиграл «Спортингу» в серии пенальти в матче 1/8 финала Лиги Европы и вылетел из турнира.

На 62-й минуте лондонский клуб пропустил гол с центра поля. Хавбек «Спортинга» Педру Гонсалвеш перебросил вышедшего из ворот Аарона Рэмсдейла и сравнял счет.

Основное время матча завершилось ничьей 1:1, по сумме двух встреч – 3:3.

Португальцы завершали игру вдесятером.

11-метровый не реализовал только Габриэль Мартинелли из «Арсенала», который бил четвертым.

Фото: скриншот из трансляции «Матч ТВ».