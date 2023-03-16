«Арсенал» и «Спортинг» сыграют в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Начало – в 23:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Встреча пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Первая игра в Португалии закончилась вничью – 2:2.

Игра состоится в четверг, 16 марта.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

«Арсенал» – явный фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу лондонцев составляет 1,38. На ничью дают 5,30. На выигрыш гостей можно поставить за 8,90.