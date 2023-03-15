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    Где смотреть матч «Арсенал» – «Арсенал»: 1/8 финала Лиги Европы, 16 марта 2023

    «Арсенал» и «Спортинг» сыграют в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Начало – в 23:00 по московскому времени.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Встреча пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

    Первая игра в Португалии закончилась вничью – 2:2.

    • Игра состоится в четверг, 16 марта.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».

    «Арсенал» – явный фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу лондонцев составляет 1,38. На ничью дают 5,30. На выигрыш гостей можно поставить за 8,90.

    Источник: «Бомбардир»

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    15.03.2023 16:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +112

      lisal 19 часов назад

      Где смотреть матч «Арсенал» – «Арсенал»: 1/8 финала Лиги Европы, 16 марта 2023 не ну если так то Арсенал явно фаворит!!!

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