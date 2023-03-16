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    Форвард «Гента» установил рекорд еврокубков: кроме того, у него 7 голов в 2 последних матчах

    Нападающий «Гента» Джифт Орбан в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций против «Истанбула» (4:1) оформил хет-трик.

    Нигериец забил три гола за три минуты и 25 секунд. Это еврокубковый рекорд. Орбан отличился на 31-й, 32-й и 34-й минутах.

    Орбан побил скорость хет-трика Мохамеда Салаха, который тоже в этом сезоне забил три гола «Рейнджерс» за шесть минут и 12 секунд.

    • «Гент» прошел дальше.
    • 20-летний Орбан стоит 1 миллион евро.
    • В минувшие выходные он оформил покер в матче чемпионата Бельгии против «Зюлте-Варегем» (6:2).

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +883

      talgatnurzhanov2006 19 минут назад

      Всё, теперь за него будут просить 120 миллионов евро и 5 игроков основы любого клуба который будет с ними торговаться.

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      Рейтинг: +13

      Pro101 50 минут назад

      Думаю пора переписать его стоимость на трансфермаркете :)

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