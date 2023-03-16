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  • Форвард «Гента» установил рекорд еврокубков: кроме того, у него 7 голов в 2 последних матчах

Форвард «Гента» установил рекорд еврокубков: кроме того, у него 7 голов в 2 последних матчах

16 марта 2023, 12:07
2

Нападающий «Гента» Джифт Орбан в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций против «Истанбула» (4:1) оформил хет-трик.

Нигериец забил три гола за три минуты и 25 секунд. Это еврокубковый рекорд. Орбан отличился на 31-й, 32-й и 34-й минутах.

Орбан побил скорость хет-трика Мохамеда Салаха, который тоже в этом сезоне забил три гола «Рейнджерс» за шесть минут и 12 секунд.

  • «Гент» прошел дальше.
  • 20-летний Орбан стоит 1 миллион евро.
  • В минувшие выходные он оформил покер в матче чемпионата Бельгии против «Зюлте-Варегем» (6:2).

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Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Бельгия. Про-Лига Гент Истанбул Башакшехир Орбан Джифт
Комментарии (2)
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Pro101
1678957877
Думаю пора переписать его стоимость на трансфермаркете :)
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talgatnurzhanov2006
1678959778
Всё, теперь за него будут просить 120 миллионов евро и 5 игроков основы любого клуба который будет с ними торговаться.
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