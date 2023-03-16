Форвард «Гента» установил рекорд еврокубков: кроме того, у него 7 голов в 2 последних матчах

Нападающий «Гента» Джифт Орбан в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций против «Истанбула» (4:1) оформил хет-трик.

Нигериец забил три гола за три минуты и 25 секунд. Это еврокубковый рекорд. Орбан отличился на 31-й, 32-й и 34-й минутах.

Орбан побил скорость хет-трика Мохамеда Салаха, который тоже в этом сезоне забил три гола «Рейнджерс» за шесть минут и 12 секунд.