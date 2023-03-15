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    L'Equipe поместила Холанда на обложку в образе «Инопланетянина» Спилберга после его пента-трика в ЛЧ

    Французская газета L'Equipe оказалась впечатлена хет-триком нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лейпцига» (7:0).

    Журналисты сравнили норвежца с главным героем фильм Стивена Спилберга «Инопланетянин». Соответствующий фотомонтаж французы поместили на обложку газеты.

    Фильм «Инопланетянин» был выпущен в 1982 году. Он повествует о знакомстве мальчика с дружелюбным инопланетянином.

    • Холанд вывел «Сити» в 1/4 финала ЛЧ.
    • Он стал 3-м игроком в истории Лиги чемпионов с пента-триком. Ранее его оформляли Луис Адриано и Лионель Месси.
    • Холанд с 10 голами лидирует в списке бомбардиров сезона Лиги чемпионов.

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    Источник: «Бомбардир»

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    15.03.2023 11:51
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