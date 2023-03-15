L'Equipe поместила Холанда на обложку в образе «Инопланетянина» Спилберга после его пента-трика в ЛЧ

Французская газета L'Equipe оказалась впечатлена хет-триком нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лейпцига» (7:0).

Журналисты сравнили норвежца с главным героем фильм Стивена Спилберга «Инопланетянин». Соответствующий фотомонтаж французы поместили на обложку газеты.

Фильм «Инопланетянин» был выпущен в 1982 году. Он повествует о знакомстве мальчика с дружелюбным инопланетянином.