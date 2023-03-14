«Еще раз позвонишь – поймаю и сломаю ноги»: президент «Урала» обматерил журналиста после матча со «Спартаком»

Президент «Урала» Григорий Иванов обматерил журналиста после матча со «Спартаком» (1:1) в 1/2 финала Fonbet Кубка России.
Журналист позвонил Иванову за послематчевым комментарием, но получил отказ. Запись разговора опубликована в телеграм-канале инсайдера Ивана Карпова.
– Григорий Викторович, здравствуйте. Юрий Алеманов, Metaratings. Как в команде восприняли ничью? Положительно?
– Слышишь, еще раз позвонишь – я тебя поймаю и сломаю ноги. Ты че, ***, ***? Я вам всем уже сказал: не звоните после игр! Вы че делаете?
- Клуб из Екатеринбурга продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до 16 матчей.
- Ответный матч состоится 5 апреля в Екатеринбурге.
Источник: «Бомбардир»