Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Еще раз позвонишь – поймаю и сломаю ноги»: президент «Урала» обматерил журналиста после матча со «Спартаком»

    Президент «Урала» Григорий Иванов обматерил журналиста после матча со «Спартаком» (1:1) в 1/2 финала Fonbet Кубка России.

    Журналист позвонил Иванову за послематчевым комментарием, но получил отказ. Запись разговора опубликована в телеграм-канале инсайдера Ивана Карпова.

    – Григорий Викторович, здравствуйте. Юрий Алеманов, Metaratings. Как в команде восприняли ничью? Положительно?

    – Слышишь, еще раз позвонишь – я тебя поймаю и сломаю ноги. Ты че, ***, ***? Я вам всем уже сказал: не звоните после игр! Вы че делаете?

    • Клуб из Екатеринбурга продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до 16 матчей.
    • Ответный матч состоится 5 апреля в Екатеринбурге.

    Новости по теме
    Федун похвалил Гончаренко после очередной ничьей со «Спартаком» 24
    Абаскаль считает, что Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Урала» 16
    Джикия прокомментировал упущенную победу «Спартака» в игре с «Уралом»
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.03.2023 23:31
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2280

      kvm 12 часов назад

      Президент «Урала» - тренеру Гончаренко:
      – Слышишь, еще раз проиграешь – я тебя поймаю и сломаю ноги.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +945

      SLADE2019 13 часов назад

      Звездятся не только игроки после удачной серии, но, как видим и президенты клубов. Пусть куражится. А на месте пишущей братии, я бы бойкот ему объявил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +687

      egor tikhonov 13 часов назад

      Весна...оттепель. кто-то ноги ломает , у кого то крыши сносит(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11331

      alp 14 часов назад

      не ну а как еще реагировать, если чел не слышит, о чем его просят?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5514

      Дядя Серёжа 19 часов назад

      Не звони мне, не звони. Не звони мне мне ради бога!
      А не то потом найду, и переломаю ноги...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 8 часов назад

      Не могу я не звонить, ишь какая недотрога,
      Мне же надо уяснить, ну откуда лезут роги?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      НедраЧили 22 часа назад

      Видимо Иванов много ног людям переломал, чтобы тепленькое местечко занять!

      На опыте ответил!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8901

      vladik12 23 часа назад

      Ну это Гриша.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +329

      Ниф-Ниф 14 марта, 23:41

      Не буди лихо.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka 14 марта, 23:37

      Ну не понимают они слов человеческих . А Иванову нехер свой номер давать кому попало .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +705

      Илья Егоров > Barmaleushka 23 часа назад

      Простите, а какие нечеловеческие слова конкретно здесь? Конечно, настолько провокационный вопрос "Как в команде восприняли ничью? Положительно?", за это нужно угрожать сломанными ногами. Иванов, получается, молодец?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > Илья Егоров 16 часов назад

      "Я вам всем уже сказал: не звоните после игр! Вы че делаете?" - просил же он их по нормальному .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +705

      Илья Егоров > Barmaleushka 13 часов назад

      Кого их? Коллегу Алеманова лично просил? Если он одного журналиста лично попросил, это не значит, что тот взял такой и всех побежал предупреждать

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +743

      Азбука > Илья Егоров 13 часов назад

      Всех не предупредить-это точно. Придётся ноги ломать))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11