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    «Спартак» – «Урал»: стартовые составы на 1/4 финала Fonbet Кубка России

    «Спартак» и «Урал» назвали стартовые составы на матч 1/4 финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России.

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    Спартак: Максименко, Тавареш, Маслов, Джикия, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Мартинс, Игнатов, Промес, Мелешин.

    Урал: Помазун, Гогличидзе, Филипенко, Бегич, Кулаков, Сунгатулин, Влут, Мишкич, Каштанов, Юшин, Егорычев.

    Команды встречались совсем недавно – 4 марта проходила игра в Кубке России, которая закончилась вничью со счетом 2:2.

    Коэффициенты:

    • Победа «Спартака» – 1.77
    • Ничья – 4.13
    • Победа «Урала» – 4.80

    Прогноз на матч: победа Спартака

    Где смотреть матч Спартак – Урал

    Прогноз на матч Спартак – Урал

    Источник: «Бомбардир»

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    14.03.2023 18:58
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