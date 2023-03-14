«Спартак» и «Урал» назвали стартовые составы на матч 1/4 финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России.
- Встреча пройдет в Москве на «Открытие Банк Арене».
- Начало – в 20:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Спартак: Максименко, Тавареш, Маслов, Джикия, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Мартинс, Игнатов, Промес, Мелешин.
Урал: Помазун, Гогличидзе, Филипенко, Бегич, Кулаков, Сунгатулин, Влут, Мишкич, Каштанов, Юшин, Егорычев.
Команды встречались совсем недавно – 4 марта проходила игра в Кубке России, которая закончилась вничью со счетом 2:2.
Коэффициенты:
- Победа «Спартака» – 1.77
- Ничья – 4.13
- Победа «Урала» – 4.80
Прогноз на матч: победа Спартака
Где смотреть матч Спартак – Урал
Источник: «Бомбардир»