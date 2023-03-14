«Спартак» и «Урал» назвали стартовые составы на матч 1/4 финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России.

Встреча пройдет в Москве на «Открытие Банк Арене».

Начало – в 20:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Спартак: Максименко, Тавареш, Маслов, Джикия, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Мартинс, Игнатов, Промес, Мелешин.

Урал: Помазун, Гогличидзе, Филипенко, Бегич, Кулаков, Сунгатулин, Влут, Мишкич, Каштанов, Юшин, Егорычев.

Команды встречались совсем недавно – 4 марта проходила игра в Кубке России, которая закончилась вничью со счетом 2:2.

Коэффициенты:

Победа «Спартака» – 1.77

Ничья – 4.13

Победа «Урала» – 4.80

Прогноз на матч: победа Спартака

Где смотреть матч Спартак – Урал

Прогноз на матч Спартак – Урал