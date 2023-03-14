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    Какой вы футболист?

    Пике раскрыл причину ухода из «Барселоны»

    Жерар Пике объяснил, почему покинул «Барселону».

    36-летний футболист завершил карьеру в ноябре 2022 года.

    «Уйти из «Барсы» – это не то, чего я хотел, но понял, что должен это сделать.

    Я закончил карьеру по ряду причин. Прежде всего, я не чувствовал себя таким важным игроком, как раньше – это не приносило мне удовольствия.

    Не буду вдаваться в подробности, чувствовал ли я себя обманутым. Это было просто самое полезное решение для меня и для команды», – сказал испанец.

    • Пике – воспитанник «Барсы».
    • Он провел 616 матчей, забил 53 гола и сделал 13 ассистов.
    • Защитник выиграл с каталонцами 30 трофеев.

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    Источник: Sport.es

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    14.03.2023 17:17
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