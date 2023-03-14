Пике раскрыл причину ухода из «Барселоны»

Жерар Пике объяснил, почему покинул «Барселону».
36-летний футболист завершил карьеру в ноябре 2022 года.
«Уйти из «Барсы» – это не то, чего я хотел, но понял, что должен это сделать.
Я закончил карьеру по ряду причин. Прежде всего, я не чувствовал себя таким важным игроком, как раньше – это не приносило мне удовольствия.
Не буду вдаваться в подробности, чувствовал ли я себя обманутым. Это было просто самое полезное решение для меня и для команды», – сказал испанец.
- Пике – воспитанник «Барсы».
- Он провел 616 матчей, забил 53 гола и сделал 13 ассистов.
- Защитник выиграл с каталонцами 30 трофеев.
Источник: Sport.es