Пике раскрыл причину ухода из «Барселоны»

Жерар Пике объяснил, почему покинул «Барселону».

36-летний футболист завершил карьеру в ноябре 2022 года.

«Уйти из «Барсы» – это не то, чего я хотел, но понял, что должен это сделать.

Я закончил карьеру по ряду причин. Прежде всего, я не чувствовал себя таким важным игроком, как раньше – это не приносило мне удовольствия.

Не буду вдаваться в подробности, чувствовал ли я себя обманутым. Это было просто самое полезное решение для меня и для команды», – сказал испанец.