«Для меня их вид спорта перестал существовать»: Терюшков раскритиковал теннисистов из-за СВО

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков недоволен позицией российских теннисистов по СВО на Украине.

«Однозначная поддержка президента Путина теннисистами будет заключаться в их принципиальном отказе выступать без флага России на каких-либо международных соревнованиях.

Также однозначной поддержкой будут считаться публичные заявления и действия, характеризующие сторону, которую занимают теннисисты в вооруженном конфликте – они с нами или против нас.

А пока их дело – сторона, а хата их с краю, для меня теннис перестал существовать как вид спорта. Как и люди, примеряющие на себя нейтральность вместо патриотизма», – заявил Терюшков.