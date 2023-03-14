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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Для меня их вид спорта перестал существовать»: Терюшков раскритиковал теннисистов из-за СВО

    Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков недоволен позицией российских теннисистов по СВО на Украине.

    «Однозначная поддержка президента Путина теннисистами будет заключаться в их принципиальном отказе выступать без флага России на каких-либо международных соревнованиях.

    Также однозначной поддержкой будут считаться публичные заявления и действия, характеризующие сторону, которую занимают теннисисты в вооруженном конфликте – они с нами или против нас.

    А пока их дело – сторона, а хата их с краю, для меня теннис перестал существовать как вид спорта. Как и люди, примеряющие на себя нейтральность вместо патриотизма», – заявил Терюшков.

    Источник: Metaratings

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    14.03.2023 15:23
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1426

      Fialet 14 марта, 19:42

      Позиции по СВО могут быть разные, но выступать без флага и гимна, это позор и унижение.

      0
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      Рейтинг: +7193

      Из Твери Леха 14 марта, 19:20

      эти теннисисты всегда были от России отделены. живут и тренируются где-то в США. взять ту же Шарапову. из них патриотов не будет.

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      Рейтинг: +115

      dauzhhhhh > Из Твери Леха 14 марта, 19:39

      Леха патриот--ты наверняка из окопа пишешь.

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      Рейтинг: +4443

      Oldtrafford83 > dauzhhhhh 15 часов назад

      укропатриот, а ты откуда пишешь?

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      Рейтинг: +115

      dauzhhhhh > Oldtrafford83 3 часа назад

      Ты тожа в окопе ?

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      Рейтинг: +457

      Great Tartaria 14 марта, 17:36

      30 лет учили людей, что они конкуренты друг другу, что каждый сам по себе, а теперь удивляется.....Ну и если такой патриот, сдай мандат ****** в окоп, балабол

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      Рейтинг: +641

      _MATRIX_ 14 марта, 17:01

      В целом - правильно сказано. Вот только является ли сам Терюшков столь же принципиальным - большой вопрос.

      1
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 14 марта, 16:58

      Вот какой ПАТРИОТ Роман Терюшков!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6328

      Добрый Бобер 14 марта, 16:20

      Через пару лет будет пищать, что его заставили.

      1
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      Рейтинг: +942

      Untitled-1 14 марта, 16:13

      Когда уже для него футбол перестанет существовать и он отстанет?

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      Рейтинг: +4443

      Oldtrafford83 14 марта, 15:51

      отберите кто нить уже у этого кретина микрофон, пи.здабол не иначе!!!

      2
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      Рейтинг: +12

      Mr.Diplomat > Oldtrafford83 14 марта, 20:08

      Бомбардиру, тогда рейтинги не из чего будет делать.

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      Рейтинг: +4443

      Oldtrafford83 > Mr.Diplomat 15 часов назад

      Тоже верно)

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      Рейтинг: +912

      Таврида 14 марта, 15:41

      Терюшков, когда добьешься отмены Fan ID, балабол?

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > Таврида 14 марта, 17:00

      Терюшков за Fan ID голосовал. Зачем ему добиваться его отмены?

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      Рейтинг: +3219

      Эном айс 14 марта, 15:39

      Ты кушай, не отвлекайся..(

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