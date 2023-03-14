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    Тренер сборной России по хоккею Жамнов возглавил «Спартак»

    Алексей Жамнов занял пост главного тренера хоккейного «Спартака».

    Он также возглавляет сборную России по хоккею.

    «Я благодарен руководству клуба за оказанное доверие и предложение возглавить «Спартак», клуб с богатой историей и огромным количеством болельщиков.

    Мы много общались с руководством клуба за это время, и мне интересны вектор и стратегия развития клуба на ближайшие сезоны.

    Вижу преимущество в том, что система клуба обладает большим количеством молодых и перспективных хоккеистов, игра и талант которых должны стать залогом новых побед и успехов московского «Спартака», – прокомментировал свое назначение Жамнов.

    Источник: телеграм-канал ХК «Спартак»

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    14.03.2023 13:35
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