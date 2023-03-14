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    Какой вы футболист?

    Пике ответил на вопрос, вернется ли Месси в «Барселону»

    Экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал, возможно ли возвращение форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в каталонский клуб.

    «Только Месси знает о своем будущем. Думаю, чемпионат мира был для него большой мечтой и тем трофеем, который был ему нужен, чтобы считаться лучшим в истории.

    Отныне всe, что решает Месси — его личное дело в погоне за счастьем. Если он по-прежнему мотивирован, то он может остаться в Европе, а «Барселона» может быть вариантом продолжения карьеры. Или, возможно, он уйдет в МЛС», — заявил Пике.

    • Лео ранее сообщал о желании вернуться в «Олд Бойз».
    • Летом игрок станет свободным агентом.
    • У Месси есть предложение от американского «Интера».

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    Источник: Sport.es

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    14.03.2023 12:49
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