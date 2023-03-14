Пике ответил на вопрос, вернется ли Месси в «Барселону»

Экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал, возможно ли возвращение форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в каталонский клуб.

«Только Месси знает о своем будущем. Думаю, чемпионат мира был для него большой мечтой и тем трофеем, который был ему нужен, чтобы считаться лучшим в истории.

Отныне всe, что решает Месси — его личное дело в погоне за счастьем. Если он по-прежнему мотивирован, то он может остаться в Европе, а «Барселона» может быть вариантом продолжения карьеры. Или, возможно, он уйдет в МЛС», — заявил Пике.