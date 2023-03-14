Стадион «Ахмата» восемь лет принимает болельщиков без оборудования для досмотра

Домашний стадион «Ахмата» восемь лет работает с нарушениями требований безопасности.
По информации Mash, 11 марта вместе с «Локомотивом» на матч РПЛ приехала инспекция, которая зафиксировала нарушения техники безопасности.
Оказалось, что на стадионе нет металлодетекторов и средств для обнаружения взрывчатых веществ. Также отсутствуют камеры хранения, ограждения в досмотровой зоне и специальные комнаты для подозрительных болельщиков.
Клуб принимает болельщиков без досмотрового оборудования уже восемь лет, при этом система Fan ID работает исправно.
«Ахмат» с 2015 года ждет средства на установку рамок и сканеров на стадионе, однако их до сих пор не выделили.
- «Ахмат Арена» была построена в 2011 году.
- В 2015 году в России появились новые требования по обеспечению уровня безопасности на стадионах.
Источник: «Победа 26»