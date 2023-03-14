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    Стадион «Ахмата» восемь лет принимает болельщиков без оборудования для досмотра

    Домашний стадион «Ахмата» восемь лет работает с нарушениями требований безопасности.

    По информации Mash, 11 марта вместе с «Локомотивом» на матч РПЛ приехала инспекция, которая зафиксировала нарушения техники безопасности.

    Оказалось, что на стадионе нет металлодетекторов и средств для обнаружения взрывчатых веществ. Также отсутствуют камеры хранения, ограждения в досмотровой зоне и специальные комнаты для подозрительных болельщиков.

    Клуб принимает болельщиков без досмотрового оборудования уже восемь лет, при этом система Fan ID работает исправно.

    «Ахмат» с 2015 года ждет средства на установку рамок и сканеров на стадионе, однако их до сих пор не выделили.

    • «Ахмат Арена» была построена в 2011 году.
    • В 2015 году в России появились новые требования по обеспечению уровня безопасности на стадионах.

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    Источник: «Победа 26»

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    14.03.2023 08:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +201

      МасСуд 14 марта, 10:18

      Автору статьи поехать бы хоть раз на стадион во время игры.... он такой бред не нес бы....

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      Рейтинг: +6081

      Enter2006 14 марта, 09:03

      У них главное оборудование для досмотра сидит во главе республики. Если что - из под земли найдёт и накажет.

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