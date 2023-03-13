Канчельскис объяснил, почему российские судьи – слабейшие в Европе

Они ошибаются не потому, что не знают новые технологии, а потому, что им велели ошибаться как надо.
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал российских судей.
«Каждый тур ловлю себя на мысли, что наших судей не обучили работе с VAR. Как они долго все делают – просто ужас.
И ладно бы решения правильные понимали, но нет: стоят по пять минут, затягивают игру, и все равно умудряются ошибаться.
В данный момент российские судьи – слабейшие в Европе, потому что не научились обращаться с новыми технологиями. Работают в замедленном режиме, приковывают к себе слишком много внимания. Так быть не должно», – сказал Канчельскис.