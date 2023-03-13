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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Канчельскис объяснил, почему российские судьи – слабейшие в Европе

    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал российских судей.

    «Каждый тур ловлю себя на мысли, что наших судей не обучили работе с VAR. Как они долго все делают – просто ужас.

    И ладно бы решения правильные понимали, но нет: стоят по пять минут, затягивают игру, и все равно умудряются ошибаться.

    В данный момент российские судьи – слабейшие в Европе, потому что не научились обращаться с новыми технологиями. Работают в замедленном режиме, приковывают к себе слишком много внимания. Так быть не должно», – сказал Канчельскис.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    13.03.2023 16:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4143

      Иван Петров 1986 14 марта, 10:54

      Они ошибаются не потому, что не знают новые технологии, а потому, что им велели ошибаться как надо.

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      Рейтинг: +353

      eugen-han 13 марта, 21:04

      Не согласен, потому что наши судят лучше, чем в Англии,- это во-первых.
      Во-вторых смотрят var по времени меньше, чем в Европе, в частности в Германии,- это факт.
      И в-третьих, что самое главное,- это то, что наши судьи умеют признавать свои ошибки в отличии от своих коллег из-за бугра, которые беспределят грамотно и методично в пользу так называемых больших клубов во всех ведущих чемпионатах Европы (яркий пример со скандалом с ,,Барселоной").

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 13 марта, 17:32

      Канчельскис, объясни, почему ты такой дурачок...(((

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      Рейтинг: +20939

      derrik2000 13 марта, 17:27

      Я хоть и критик нашего судейства, но, по-моему, ентот Канчельскис совсем "огейропеился" и скурвился.
      Ощущение, что он никогда не смотрел матчи из ТОП-5 чемпионатов.
      Всё тоже самое, а в отдельных случаях - ДАЖЕ ХУЖЕ!!!
      Там ТАКИЕ КОСЯКИ в матчах эти "топовые судьи" ВЫКАБЛУЧИВАЮТ, что не знаешь, плакать или смеяться.
      Тема судейства - хоть с ВАР, хоть без оного - ВСЕГДА БЫЛА, ЕСТЬ и БУДЕТ ЕСТЬ!
      )))

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