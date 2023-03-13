Фигуристка Загитова показала, как занимается боксом

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в своем телеграм-канале новое видео.

Девушка показала, как занимается боксом.

«Ребят, для тех, кто не понял, зачем я занимаюсь боксом. Рассказываю. Это способ снять напряжение и весь негатив, который скапливается.

Я же не буду драться с людьми на улице, правильно? Поэтому я иду к тренеру по боксу и занимаюсь.

Кстати, и вам советую. Меньше злых людей будет», – объяснила фигуристка.

20-летняя Загитова выиграла все титулы в мировом фигурном катании.

Олимпиада ей покорилась в 2018 году.

Сейчас Загитова не выступает. Она работает ведущей на Первом канале.

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