Фигуристка Загитова показала, как занимается боксом

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в своем телеграм-канале новое видео.
Девушка показала, как занимается боксом.
«Ребят, для тех, кто не понял, зачем я занимаюсь боксом. Рассказываю. Это способ снять напряжение и весь негатив, который скапливается.
Я же не буду драться с людьми на улице, правильно? Поэтому я иду к тренеру по боксу и занимаюсь.
Кстати, и вам советую. Меньше злых людей будет», – объяснила фигуристка.
- 20-летняя Загитова выиграла все титулы в мировом фигурном катании.
- Олимпиада ей покорилась в 2018 году.
- Сейчас Загитова не выступает. Она работает ведущей на Первом канале.
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Источник: телеграм-канал Алины Загитовой