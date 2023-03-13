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    Какой вы футболист?

    Фигуристка Загитова показала, как занимается боксом

    Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в своем телеграм-канале новое видео.

    Девушка показала, как занимается боксом.

    «Ребят, для тех, кто не понял, зачем я занимаюсь боксом. Рассказываю. Это способ снять напряжение и весь негатив, который скапливается.

    Я же не буду драться с людьми на улице, правильно? Поэтому я иду к тренеру по боксу и занимаюсь.

    Кстати, и вам советую. Меньше злых людей будет», – объяснила фигуристка.

    • 20-летняя Загитова выиграла все титулы в мировом фигурном катании.
    • Олимпиада ей покорилась в 2018 году.
    • Сейчас Загитова не выступает. Она работает ведущей на Первом канале.

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    Источник: телеграм-канал Алины Загитовой

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    13.03.2023 12:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1580

      srg38 13 марта, 13:15

      Ясно, пойду посру.

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      Рейтинг: +557

      KPCC-SPB > srg38 13 марта, 13:28

      с облегчением тебя, Наташа!

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