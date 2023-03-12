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  • РПЛ. «Ростов» победил «Пари НН» (2:1), забив пенальти на 94-й минуте

РПЛ. «Ростов» победил «Пари НН» (2:1), забив пенальти на 94-й минуте

12 марта 2023, 21:30
33

«Ростов» победил «Пари НН» (2:1) в домашнем матче 19-го тура РПЛ.

Победный гол ростовчане забили на 94-й минуте – Максим Осипенко реализовал пенальти.

Команда Валерия Карпина набрала 38 очков и занимает третье место, отставая от идущего на второй строчке «Спартака» на два очка.

Россия. РПЛ. 19-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Пари НН (Нижний Новгород) – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Сулейманов, 64; 1:1 – Лангович, 55; 2:1 – Осипенко, 90+4 (с пенальти).

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Комментарии (33)
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nominum
1678646018
Ну хоть так выиграли. А вообще грустная игра
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САНЁК17
1678646059
Второй гол Ростова была по правилам игры, не Хей было крылья раскрывать
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ScarlettOgusania
1678646156
первый гол у Ростова судья должен был отменить, было нападение на вратаря во вратарской площади, судьбу матчей решают судьи...
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sochi-2013
1678646216
Оксюморон. Позорная победа.
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MaxRnD
1678646656
Молодые защитники (Сильянов и Мелёхин) - это нечто. Пасы, не глядя поперёк своей штрафной, в итоге одного почти наказали в начале игры, а другого сразу наказали. Мастерюги, ска
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rash1959
1678646869
Неужели тренер такого ростова является тренером Сборной? Эй, "Без понятия" - это про тебя.
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Вомбат
1678647231
Карпин немыслим без левых пенальти. Да и первый гол Ростова был забит не по правилам. Нижний был лучше и проиграл по беспределу.
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ростов 100/100
1678647287
Товарищи, за такую победу лично мне стыдно. Дошли до самого дна, слов нет. Где они взяли Милёхина, просто уё.... У нас нет зимы, а поле, просто позор на всю страну. Не ужели цыгане лошадей пасли.
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житель СПб
1678647532
Да...Так пробиваться на 3 место - не очень красиво. Игра Ростова - сумбурная, неорганизованная, без четкого плана. Тренера не видно. Победу Ростов не заслужил, да и ее не было бы - без участия судьи. Как-то так - простите, ростовчане, ничего личного.
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SPACE TRUCKIN
1678648617
после таких "побед" остается неприятный осадок...у Ростова куда то делась удаль и спортивная наглость - их игра тоскливая и безликая...
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