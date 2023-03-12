«Ростов» победил «Пари НН» (2:1) в домашнем матче 19-го тура РПЛ.

Победный гол ростовчане забили на 94-й минуте – Максим Осипенко реализовал пенальти.

Команда Валерия Карпина набрала 38 очков и занимает третье место, отставая от идущего на второй строчке «Спартака» на два очка.

Россия. РПЛ. 19-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Пари НН (Нижний Новгород) – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Сулейманов, 64; 1:1 – Лангович, 55; 2:1 – Осипенко, 90+4 (с пенальти).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!