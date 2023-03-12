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    РПЛ. «Ростов» победил «Пари НН» (2:1), забив пенальти на 94-й минуте

    «Ростов» победил «Пари НН» (2:1) в домашнем матче 19-го тура РПЛ.

    Победный гол ростовчане забили на 94-й минуте – Максим Осипенко реализовал пенальти.

    Команда Валерия Карпина набрала 38 очков и занимает третье место, отставая от идущего на второй строчке «Спартака» на два очка.

    Россия. РПЛ. 19-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Пари НН (Нижний Новгород) – 2:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Сулейманов, 64; 1:1 – Лангович, 55; 2:1 – Осипенко, 90+4 (с пенальти).

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    Источник: «Бомбардир»

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    12.03.2023 21:30
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    Комментарии53
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      Рейтинг: +3066

      fakeid 12 марта, 22:18

      скоро спортагу пзида, валера обгонит. в 25 туре ростов их разгромит, а затем спортагу ещё ехать в питер за дежурной пятёрочкой. откатятся место на 5. или на 10. гы-гы.

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      Рейтинг: +72

      timon2401 > fakeid 12 марта, 22:25

      Ну да ну да))) Валера же игру ох...ю ставит!!! Без судей бы как и Зенит влетал бы всем подряд!!!

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      Рейтинг: +5516

      SPACE TRUCKIN 12 марта, 22:16

      после таких "побед" остается неприятный осадок...у Ростова куда то делась удаль и спортивная наглость - их игра тоскливая и безликая...

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      Рейтинг: +8887

      GoLenaStop 12 марта, 22:13

      Ростсельмаш, дорогой мой клуб,
      ТАК играть в ногомяч больше НЕЛЬЗЯ!
      Команда похожа на стадо тюленей, насравших себе в штаны.
      Нет движения вперед, тупые пасы и супер - обсеры в защите.
      И это уже от игры к игре - в порядке вещей.
      В пердив!
      Грустно. Давайте, меняйтесь к лучшему.

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      Рейтинг: +1651

      Artemka444 12 марта, 22:04

      Я бы посмотрел на вас как вы тренируете и судите,фиговый эксперты!!!

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      Рейтинг: +20939

      derrik2000 12 марта, 22:02

      Уже который матч наблюдаю за тем, как двигаются по полю игроки Ростова.
      НИТ ИГРЫ!
      Её НЕТ от слова "совсем"!!!
      Взаимодействие между игрочишками, техническое исполнение передач и принятия мяча - полный НОЛЬ.
      Мысли на поле тоже нет.
      Даже "болевой задор", которым славился валерин Ростов, куда-то запропал.
      В общем, зря смотрел.

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      Рейтинг: +18180

      житель СПб 12 марта, 21:58

      Да...Так пробиваться на 3 место - не очень красиво. Игра Ростова - сумбурная, неорганизованная, без четкого плана. Тренера не видно. Победу Ростов не заслужил, да и ее не было бы - без участия судьи. Как-то так - простите, ростовчане, ничего личного.

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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > житель СПб 12 марта, 22:06

      А ты возьми себе таких защитников, как Мелёхин и Сильянов, а я потом на "план" Семака и его "искусство" посмотрю.
      Скупили за газовое бабло себе вторую сборную Бразилии и погрязли в словесном очковтирательстве про мифический "гений" Семака и профнепригодность остальных тренеров. Ска, невменяшки

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      Рейтинг: +962

      Riot Zero > MaxRnD 12 марта, 22:53

      О чём речь Макс, Семак сегодня со всем своим стадом ****, чуть не проиграл. А помню, как Вираж визжал, нет **** в Зените, но руководство Зенита медленно подготавливало быдланов с Виража, сначала взяли 1 смугленького, потом ещё одного, а дальше парнишки были всё темнее и темнее и вот уже гуталины вроде Вендела и Малкома появились, а годика через два будет цветом, как Балотелли. А Вираж заткнулся и схавал.

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      Рейтинг: +962

      Riot Zero > Riot Zero 12 марта, 22:54

      Звёздочки это слово н.е.г.р., рубероид, гуталин, чернышевский и т.д.

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      Рейтинг: +467

      ростов 100/100 12 марта, 21:54

      Товарищи, за такую победу лично мне стыдно. Дошли до самого дна, слов нет. Где они взяли Милёхина, просто уё.... У нас нет зимы, а поле, просто позор на всю страну. Не ужели цыгане лошадей пасли.

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      Рейтинг: +12423

      Вомбат > ростов 100/100 12 марта, 22:01

      Да, за Ростов стыдно, но еще более стыдно за судей. Думаете их купили? Нет у Ростова таких денег. Наверняка есть приказ по судейскому корпусу тащить команду тренера сборной России на пьедестал. Конечно, не для того, чтобы спихнуть Спартак со второго места, как вопят пациенты красно-белой палаты. Спартаку конкуренция наоборот полезна для мотивации, и по игре Ростову до серебра, как до Луны. Просто чтобы отрапортовать наверх - мы правильного тренера назначили в сборную. Вот он как хорошо тренирует свой клуб.

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      Рейтинг: +962

      Riot Zero > Вомбат 12 марта, 22:05

      Так рапортуют Миллеру за тренеришку Семака.

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > ростов 100/100 12 марта, 22:08

      Валера кажись натренировался (или кризис у него творческий). А его по.уизм и команде передался .

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      Рейтинг: +12423

      Вомбат 12 марта, 21:53

      Карпин немыслим без левых пенальти. Да и первый гол Ростова был забит не по правилам. Нижний был лучше и проиграл по беспределу.

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      Рейтинг: +962

      Riot Zero > Вомбат 12 марта, 21:57

      Б.л.я.д.ь., ну х.у.й. с ним с первым голом Ростова (на мой взгляд был фол), но б.л.я.д.ь. пенка 100%, там удар в лицо рукой был и п.о.х.у.ю. умышленный фол или нет, какой н.а.х.у.й. левый пенальти.

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > Riot Zero 12 марта, 21:59

      Нецензурно выражаться не круто. Показываете свой примитив...(

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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Вомбат 12 марта, 22:00

      (с) Нижний был лучше
      Т.е. игру ты не смотрел ?

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      Рейтинг: +962

      Riot Zero > Cleaner 12 марта, 22:03

      Да мне п.о.х.у.й на твоё мнение. Можешь хоть в очко долбиться.

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      Рейтинг: +6150

      rash1959 12 марта, 21:47

      Неужели тренер такого ростова является тренером Сборной? Эй, "Без понятия" - это про тебя.

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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD 12 марта, 21:44

      Молодые защитники (Сильянов и Мелёхин) - это нечто. Пасы, не глядя поперёк своей штрафной, в итоге одного почти наказали в начале игры, а другого сразу наказали. Мастерюги, ска

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      Рейтинг: +962

      Riot Zero > MaxRnD 12 марта, 21:47

      Бриблёры х.у.е.в.ы.

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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Riot Zero 12 марта, 21:52

      Так там и дриблинга-то не было - пасуют через всю свою штрафную, вообще не глядя по сторонам. Причём Мелёхин видел, как Сильянов чуть не обосрался таким образом в начале игры, и ничтоже сумняшеся делает тоже самое ...

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      Рейтинг: +962

      Riot Zero > MaxRnD 12 марта, 21:52

      А зачем смотреть по сторонам, привык харю в смартфон пялить))))

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      Рейтинг: +1339

      САНЁК17 > MaxRnD 12 марта, 21:57

      Если Ростов не забил бы,Мелёхина Карпин……… ну вы поняли

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