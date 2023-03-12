Месси может отказаться от возвращения в «Ньюэллс Олд Бойз» из-за обстрела магазина своей семьи

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси глубоко озабочен нападением на магазин своего тестя в Росарио. На этом фоне игрок может отказаться от идеи завершить карьеру в родном клубе «Ньюэллс Олд Бойз».

В витрину супермаркета Хосе Рокуццо, тестя Месси, выстрелили 14 раз. Также была оставлена записка: «Месси, мы ждем тебя».

Лео ранее сообщал о желании вернуться в «Олд Бойз».

Летом игрок станет свободным агентом.

У Месси есть предложение от американского «Интера».

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