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    Какой вы футболист?

    Месси может отказаться от возвращения в «Ньюэллс Олд Бойз» из-за обстрела магазина своей семьи

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси глубоко озабочен нападением на магазин своего тестя в Росарио. На этом фоне игрок может отказаться от идеи завершить карьеру в родном клубе «Ньюэллс Олд Бойз».

    В витрину супермаркета Хосе Рокуццо, тестя Месси, выстрелили 14 раз. Также была оставлена записка: «Месси, мы ждем тебя».

    • Лео ранее сообщал о желании вернуться в «Олд Бойз».
    • Летом игрок станет свободным агентом.
    • У Месси есть предложение от американского «Интера».

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    Источник: The Athletic

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    12.03.2023 17:14
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