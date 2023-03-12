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  • Судья ошибочно не удалил игрока «Зенита» в матче против «Химок» (Игорь Федотов)

Судья ошибочно не удалил игрока «Зенита» в матче против «Химок» (Игорь Федотов)

12 марта 2023, 16:22
38

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов считает, что «Зенит» в матче 19-го тура против «Химок» (3:2) должен был остаться в меньшинстве.

«82-я минута.

Ошибается Артур Федоров – дважды.

1. Не назначил 11-метровый удар

2. Не показал прямую красную карточку вратарю «Зенита» за лишение явной возможности забить гол.

Игрок «Химок» прокинул мяч и после того, как мяч был в воздухе вратарь «Зенита» сбивает нападающего руками. Игрок «Химок» мог спокойно догнать мяч и забить гол в пустые ворота.

Правильное решение: 11-метровый удар и красная карточка», – написал Федотов.

  • Для судьи Федорова это был 1-й матч в РПЛ.

Скриншоты трансляции телеканала «Матч Премьер».

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Источник: телеграм-канал Игоря Федотова
Россия. Премьер-лига Химки Зенит Федотов Игорь Федоров Артур
Комментарии (38)
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Вомбат
1678628340
Пенальти судья назначил, а красной там не было и в помине, потому что нападающий прокинул мяч далеко и достал бы его разве что у самой линии. А вот то, чуто судья не показал КК Хубулову за грубейший и явно умышленный фол против Родригао в начале матча, это факт. И он заставляет задуматься о том, кто и сколько проплатил Химкам, чтобы они так играли против Зенита и кто проплатил судье, чтобы он закрывал на это глаза. А не проплатил ли им народ - тот самый, который владелец народной команды?
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_Marqella_
1678628733
Федотов клоун
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slavа0508
1678628901
У Спартака ошибочно не засчитывают правильные голы уже вторую игру подряд . Зениту не ставит стопроцентные пенальти .... Слава газпрому что ещё сказать ....
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ArReal
1678629446
Ошибочно?хааахахаха))не смешите.... от Зенита уже блевать охота, даже такого соперника обыграть не могут по-честному ))о чём здесь уже вообще говорить)
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neveldomha
1678629920
Вообще-то он Идову должен был удалять в середине второго. И фол на Родригао - это прямая красная.Слишком много прощалось игрокам Химок
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Gek Dement
1678630737
1) пенальти по этому эпизоду назначен 2) Если внимательно посмотреть эпизод полностью, в динамике, мяч летел в сторону Кержакова он перекрывал в прыжке его траекторию, игрок Химок успел к мячу первым и ударом по мячу перекинул вратаря, Кержаков таким образом сыграл не в мяч как хотел, а в игрока Химок. Пенальти однозначно правильно поставили, но на красную там при большом желании не натянуть, игровой момент. Ощущение что Федотов и часть людей в комментариях не эпизод этот матча смотрели, а только вот эти два скриншота и видели....
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Челнинец
1678631240
Да по-другому Бзеня чемпионом стать не может, за все места тащут, ну а че если везде сидят газпромовские люди, другого и не следует ожидать. Поэтому РПЛ на дне
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R_a_i_n
1678631310
Кстати кто там из Питерских писал вчера про позор Спартаку, что еле-еле обыграли аутсайдера? И это с отмененным голом и левым пеналем?? Отзовись)))
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"supermax"
1678632074
просто внаглую тащат...позорище эбаное
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Kollljan
1678632744
Пенальти был нарисован. На замедленном повторе было видно всем кроме свинорылых, что Кержаков убирал руки, а игрок Химок, кстати, уже после удара по мячу, совершил показательный нырок. Он мог спокойно перепрыгнуть вратаря. Судья перестаховался и назначил одиннадцатиметровый. Это чтобы потом разговоров в его адрес не было. Но вот вопрос. Весь первый тайм игроки Химок по хамски били игроков Зенита по ногам. Если бы судья был не за Химки, то уже после первого тайма у половины этой команды, как минимум, должны были быть желтые карточки. Но этого не произошло. Но Зениту не привыкать - играть против соперника и судей. Вперед Зенит! Зенит - чемпион!!!
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