Судья ошибочно не удалил игрока «Зенита» в матче против «Химок» (Игорь Федотов)

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов считает, что «Зенит» в матче 19-го тура против «Химок» (3:2) должен был остаться в меньшинстве.
«82-я минута.
Ошибается Артур Федоров – дважды.
1. Не назначил 11-метровый удар
2. Не показал прямую красную карточку вратарю «Зенита» за лишение явной возможности забить гол.
Игрок «Химок» прокинул мяч и после того, как мяч был в воздухе вратарь «Зенита» сбивает нападающего руками. Игрок «Химок» мог спокойно догнать мяч и забить гол в пустые ворота.
Правильное решение: 11-метровый удар и красная карточка», – написал Федотов.
- Для судьи Федорова это был 1-й матч в РПЛ.
Скриншоты трансляции телеканала «Матч Премьер».
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Источник: телеграм-канал Игоря Федотова