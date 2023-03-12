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    Какой вы футболист?

    Судья ошибочно не удалил игрока «Зенита» в матче против «Химок» (Игорь Федотов)

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов считает, что «Зенит» в матче 19-го тура против «Химок» (3:2) должен был остаться в меньшинстве.

    «82-я минута.

    Ошибается Артур Федоров – дважды.

    1. Не назначил 11-метровый удар

    2. Не показал прямую красную карточку вратарю «Зенита» за лишение явной возможности забить гол.

    Игрок «Химок» прокинул мяч и после того, как мяч был в воздухе вратарь «Зенита» сбивает нападающего руками. Игрок «Химок» мог спокойно догнать мяч и забить гол в пустые ворота.

    Правильное решение: 11-метровый удар и красная карточка», – написал Федотов.

    • Для судьи Федорова это был 1-й матч в РПЛ.

    Скриншоты трансляции телеканала «Матч Премьер».

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: телеграм-канал Игоря Федотова

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    12.03.2023 16:22
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    Комментарии61
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      Рейтинг: +10

      Теддик 8 часов назад

      Это не ошибка судьи,а дальше -догадайся мол сама.

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      Рейтинг: +6961

      mamba9090909 13 марта, 12:37

      Первая фотография - Кержаков прыгает на мяч, что и должен делать вратарь. Или кто то думает иначе?
      Второе фото - Игрок Химок перебрасывает мяч через вратаря. Что по вашему, вратарь должен бял стремительно принять исходное положение? Каким образом? Он естественно падает на газон.
      А вот тут игрок Химок, видя что мяч летит в аут, цепляет слегка Кержакова и картинно падает.

      1
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 12 марта, 21:44

      Зенит уже и в играх с командами уровня Химок АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС включают!!!...(((

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7964

      Томик 12 марта, 20:14

      Кто-то удивлён? Отобрать два очка у "Спартака" и подарить "Зениту" - стандартный ход. Иначе как звезды рисовать? Обосрались бы сегодня - бегали бы верещали котята помойные. А так херои новоиспеченные ведут "Зенит" к чемпионству...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +948

      Спартач80 12 марта, 19:18

      Перерыв Зенит провёл успешно-с судьями работали плотно...

      4
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      Рейтинг: +200

      cska1948 12 марта, 19:11

      Помнится, в 90-е, когда бессменным чемпионом был СпаМ на его игры тоже назначали молодых, неопытных арбитров, которые боялись лишний раз свистнуть против СпаМа. Теперь так поступают в играх Зенита. То, что Фёдоров отважился поставить в ворота Зенита пенальти, это уже подвиг с его стороны.

      3
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      ...
      Рейтинг: +12558

      R_a_i_n > cska1948 12 марта, 19:18

      сказочник

      2
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      Рейтинг: +200

      cska1948 > R_a_i_n 12 марта, 19:20

      Сколько тебе было лет в 1995 году? Что ты можешь помнить?

      1
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      Рейтинг: +12558

      R_a_i_n > cska1948 12 марта, 19:32

      А тебе лет сколько сейчас, что ты типа до сих пор помнишь?

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      Рейтинг: +200

      cska1948 > R_a_i_n 13 марта, 16:22

      Если бы не помнил,то не говорил.

      1
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      Рейтинг: +4039

      Kollljan 12 марта, 17:52

      Пенальти был нарисован. На замедленном повторе было видно всем кроме свинорылых, что Кержаков убирал руки, а игрок Химок, кстати, уже после удара по мячу, совершил показательный нырок. Он мог спокойно перепрыгнуть вратаря. Судья перестаховался и назначил одиннадцатиметровый. Это чтобы потом разговоров в его адрес не было. Но вот вопрос. Весь первый тайм игроки Химок по хамски били игроков Зенита по ногам. Если бы судья был не за Химки, то уже после первого тайма у половины этой команды, как минимум, должны были быть желтые карточки. Но этого не произошло. Но Зениту не привыкать - играть против соперника и судей. Вперед Зенит! Зенит - чемпион!!!

      10
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      ...
      Рейтинг: +72

      timon2401 > Kollljan 12 марта, 17:55

      Самому не смешно про Зениту играть против судей))))это же одна команда!!!

      8
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      ...
      Рейтинг: +443

      FCSpartakM > Kollljan 12 марта, 17:59

      То есть Радимов-свинорылый? И вообще, теперь ты мой кумир. Настолько отбитого коммента я тут давно не видел. Ты либо под солями, либо из Кащенко пишешь

      7
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь > Kollljan 12 марта, 18:00

      Хряки футбол по телеку смотрят, из бинокля с обратной строны.
      :)))

      7
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      Рейтинг: +21249

      Persona_non_Grata > FCSpartakM 12 марта, 18:14

      Им хоть ссы в глаза, всё - божья роса (((

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь > Persona_non_Grata 12 марта, 18:33

      Вы трансгендкрному Богу молитесь, что с вас взять?
      :)))

      5
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      Рейтинг: +11402

      "supermax" 12 марта, 17:41

      просто внаглую тащат...позорище эбаное

      11
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      Рейтинг: +12558

      R_a_i_n 12 марта, 17:28

      Кстати кто там из Питерских писал вчера про позор Спартаку, что еле-еле обыграли аутсайдера? И это с отмененным голом и левым пеналем?? Отзовись)))

      10
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      Рейтинг: +2547

      Челнинец 12 марта, 17:27

      Да по-другому Бзеня чемпионом стать не может, за все места тащут, ну а че если везде сидят газпромовские люди, другого и не следует ожидать. Поэтому РПЛ на дне

      7
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