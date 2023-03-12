Судья ошибочно не удалил игрока «Зенита» в матче против «Химок» (Игорь Федотов)

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов считает, что «Зенит» в матче 19-го тура против «Химок» (3:2) должен был остаться в меньшинстве.

«82-я минута.

Ошибается Артур Федоров – дважды.

1. Не назначил 11-метровый удар

2. Не показал прямую красную карточку вратарю «Зенита» за лишение явной возможности забить гол.

Игрок «Химок» прокинул мяч и после того, как мяч был в воздухе вратарь «Зенита» сбивает нападающего руками. Игрок «Химок» мог спокойно догнать мяч и забить гол в пустые ворота.

Правильное решение: 11-метровый удар и красная карточка», – написал Федотов.

Для судьи Федорова это был 1-й матч в РПЛ.

Скриншоты трансляции телеканала «Матч Премьер».

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