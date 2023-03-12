Пиняев: «После таких матчей, как с «Ахматом», у меня к 20 годам будут седые волосы»

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев дал комментарий после матча 19-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:0).

Пиняев забил победный гол.

С 60-й минуты «Локо» был вдевятером.

«Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.

— Про этот матч можно снимать фильм, рады, что получилось победить в такой ошеломляющей игре, где было абсолютно все. Мы боролись, показали характер, симпатично играли до второго удаления. Хорошо, что порадовали фанатов, которые переживают за нас не только на стадионе, но и по телевизору.

— Где было волнительнее, на поле или после замены на скамейке?

— Когда находишься на поле внутри игры, нет времени переживать и думать о чем‑то. После замены, конечно, нервнее, мне кажется, к 20 годам у меня будут седые волосы, если будут такие игры.

— Какой был ключевой момент игры?

— Мы успели забить до удалений, это принесло нам победу. То, как мы выстояли после второго удаления, заслуживает почтения, никогда такого не видел. Рад, что удалось оказаться внутри команды, когда это все произошло.

— Какая атмосфера была на бровке после того, как тебя заменили?

— Нервная обстановка, всегда, когда играешь в меньшинстве и ведешь в счете начинается психологический натиск. Рады, что у нас так много неравнодушных ребят, те, кто, вышли на замену, очень усилили, помогли нам, без них мы бы не одержали эту победу.

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