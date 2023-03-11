«Такие игроки адаптируются везде – хоть в АПЛ, хоть в Конго»: Гвардиола – о Холанде

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что нападающий Эрлинг Холанд заиграл бы в любой лиге мира.
– Холанд создан для АПЛ, учитывая стиль его игры?
– Да, и я бы сказал то же самое о Германии, Испании, Италии, Норвегии, Конго.
Игроки такого типа адаптируются везде: в Африке, Южной Америке – без проблем.
- Прошлым летом «Сити» купил Холанда за 60 миллионов евро.
- В этом сезоне форвард забил 33 гола и сделал 5 ассистов в 34 матчах.
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Источник: City Xtra