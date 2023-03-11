Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Такие игроки адаптируются везде – хоть в АПЛ, хоть в Конго»: Гвардиола – о Холанде

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что нападающий Эрлинг Холанд заиграл бы в любой лиге мира.

    – Холанд создан для АПЛ, учитывая стиль его игры?

    – Да, и я бы сказал то же самое о Германии, Испании, Италии, Норвегии, Конго.

    Игроки такого типа адаптируются везде: в Африке, Южной Америке – без проблем.

    • Прошлым летом «Сити» купил Холанда за 60 миллионов евро.
    • В этом сезоне форвард забил 33 гола и сделал 5 ассистов в 34 матчах.

    Ставь на матчи любимой команды, получив бесплатный бонус в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Гвардиола объяснил, почему не дал Холанду шанс забить шесть голов «Лейпцигу» 3
    Гвардиола назвал трех своих кумиров 1
    Гвардиола прокомментировал пента-трик Холанда
    Источник: City Xtra

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.03.2023 12:25
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11