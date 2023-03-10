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    Тренер ХК ЦСКА дал совет Федотову перед матчами с «Крыльями Советов»

    Сергей Федоров, главный тренер ХК ЦСКА, дал совет своему футбольному коллеге Владимиру Федотову, которому предстоит в марте трижды сыграть с «Крыльями Советов».

    «Совет Федотову из футбольного ЦСКА по нескольким матчам подряд с одним соперником? Неожиданный вопрос! У них середина сезона? Первое – точно проверить, всe ли работает в обороне, и оттуда уже делать какие-то выводы. Оборона должна чeтко взаимодействовать. Если там всe чeтко, ещe раз проверить во второй и в третьей игре.

    Ясно, что полузащита – связующее обороны и атаки. Эти два связующих должны понимать соперника после первой или второй игры точно. И, конечно, специальные заготовки, обязательно посмотреть, как играет соперник, через фланги или через центр», – сказал Федоров.

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    Источник: «Чемпионат»

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    10.03.2023 23:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +840

      АКМ-74У 11 марта, 15:18

      Желательно понять, как играет соперник хотя бы после второй игры. Ну, а поле третьей - обязательно!

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      Рейтинг: +529

      эд100 11 марта, 03:48

      бред какой то..., инфа ради инфы. не будь должен, научи их играть в хоккей...

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