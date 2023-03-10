Тренер ХК ЦСКА дал совет Федотову перед матчами с «Крыльями Советов»

Сергей Федоров, главный тренер ХК ЦСКА, дал совет своему футбольному коллеге Владимиру Федотову, которому предстоит в марте трижды сыграть с «Крыльями Советов».

«Совет Федотову из футбольного ЦСКА по нескольким матчам подряд с одним соперником? Неожиданный вопрос! У них середина сезона? Первое – точно проверить, всe ли работает в обороне, и оттуда уже делать какие-то выводы. Оборона должна чeтко взаимодействовать. Если там всe чeтко, ещe раз проверить во второй и в третьей игре.

Ясно, что полузащита – связующее обороны и атаки. Эти два связующих должны понимать соперника после первой или второй игры точно. И, конечно, специальные заготовки, обязательно посмотреть, как играет соперник, через фланги или через центр», – сказал Федоров.

12 марта ЦСКА примет «Крылья» в РПЛ, а затем команды дважды сыграют на Кубок России.

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