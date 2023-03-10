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    Какой вы футболист?

    Конте ответил Ришарлисону, назвавшему этот сезон «дерьмом»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте отреагировал на резонансное заявление Ришарлисона.

    После вылета команды из Лиги чемпионов бразилец сказал: «Этот сезон – просто дерьмо. Невозможно понять, почему я не играю».

    «Он не критиковал лично меня. Ришарлисон сказал, что его сезон – дерьмо, и он прав. Думаю, он был честен.

    У него были травмы, он не забил за нас ни одного гола (в АПЛ – примечание «Бомбардира»).

    Для него сезон еще не закончился. Если он будет заслуживать того, чтобы играть, я дам ему такую возможность», – заявил Конте.

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    Источник: Football.London

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    10.03.2023 18:00
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