Конте ответил Ришарлисону, назвавшему этот сезон «дерьмом»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте отреагировал на резонансное заявление Ришарлисона.

После вылета команды из Лиги чемпионов бразилец сказал: «Этот сезон – просто дерьмо. Невозможно понять, почему я не играю».

«Он не критиковал лично меня. Ришарлисон сказал, что его сезон – дерьмо, и он прав. Думаю, он был честен.

У него были травмы, он не забил за нас ни одного гола (в АПЛ – примечание «Бомбардира»).

Для него сезон еще не закончился. Если он будет заслуживать того, чтобы играть, я дам ему такую возможность», – заявил Конте.

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