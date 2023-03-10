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Фигуристка Даванкова выложила смелые фото без лифчика

10 марта 2023, 12:54
8

Российская 24-летняя фигуристка Василиса Даванкова выложила в своем телеграме два кадра без лифчика.

На них уроженка Москвы прикрывает грудь руками.

  • Даванкова выступала в парном катании и танцах на льду. Она бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров (2012 год).
  • Спортсменка ведет видеоблог на ютубе. Аудитория – более миллиона подписчиков.
  • Двоюродный брат Даванковой Владислав – заместитель председателя Госдумы РФ.

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Источник: телеграм-канал Василисы Даванковой
Оффтоп
Комментарии (8)
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talgatnurzhanov2006
1678443564
Почему оффтоп? Где закон о русском языке? Вроде отказываемся от иностранщины.
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Benifacto
1678450502
чето там у ней все печально....как будто минусовой размер))))
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Челнинец
1678452043
Закрывать то чего нет.
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шахта Заполярная
1678454137
Грудь - это громко сказано.
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Fialet
1678454283
У неё и фамилия соответствующая - от слова "давать".
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Антон Л
1678457915
Смотреть абсолютно не на что! Зачем это фотографировать? Ни груди, ни лица. Как ЭТО попало на портал о футболе?!
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Теддик
1678708037
Лучше бы не выкладывала.
Ответить
житель СПб
1678898083
Весело...
Ответить
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