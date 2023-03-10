Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Фигуристка Даванкова выложила смелые фото без лифчика

    Российская 24-летняя фигуристка Василиса Даванкова выложила в своем телеграме два кадра без лифчика.

    На них уроженка Москвы прикрывает грудь руками.

    • Даванкова выступала в парном катании и танцах на льду. Она бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров (2012 год).
    • Спортсменка ведет видеоблог на ютубе. Аудитория – более миллиона подписчиков.
    • Двоюродный брат Даванковой Владислав – заместитель председателя Госдумы РФ.

    Фигуристка Медведева выложила серию пикантных фото в чулках и корсете

    Евгения Медведева – болельщица «Динaмo» и одна из самых красивых фигуристок планеты

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

    Камиля Харисова – болельщица «Спартака» и очень сексуальная ведущая «Матч ТВ»

    Летиция – прелестнейшая жена русского бразильца из «Зенита» Малкома

    17-летний сын Роналдиньо не отстает от отца: подписал контракт с «Барсой» и встречается со сногшибательной красоткой

    Оказывается, у скандальной Ванды Нары есть младшая сестра: она сфотографировалась полностью обнаженной на пляже

    Вы сильно удивитесь: миленькая дочь Джеррарда повзрослела и встречается с сыном наркобарона

    Источник: телеграм-канал Василисы Даванковой

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.03.2023 12:54
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18175

      житель СПб 3 часа назад

      Весело...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +115

      dauzhhhhh > житель СПб 2 часа назад

      Живой ишо старый хрыч )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Теддик 13 марта, 14:47

      Лучше бы не выкладывала.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +142

      Антон Л 10 марта, 17:18

      Смотреть абсолютно не на что! Зачем это фотографировать? Ни груди, ни лица. Как ЭТО попало на портал о футболе?!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1423

      Fialet 10 марта, 16:18

      У неё и фамилия соответствующая - от слова "давать".

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная 10 марта, 16:15

      Грудь - это громко сказано.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2547

      Челнинец 10 марта, 15:40

      Закрывать то чего нет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1679

      Benifacto 10 марта, 15:15

      чето там у ней все печально....как будто минусовой размер))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +883

      talgatnurzhanov2006 10 марта, 13:19

      Почему оффтоп? Где закон о русском языке? Вроде отказываемся от иностранщины.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +115

      dauzhhhhh > talgatnurzhanov2006 14 марта, 19:27

      Ты что ли у себя в Актобе отказываешься ?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11