Фигуристка Даванкова выложила смелые фото без лифчика

Российская 24-летняя фигуристка Василиса Даванкова выложила в своем телеграме два кадра без лифчика.

На них уроженка Москвы прикрывает грудь руками.

Даванкова выступала в парном катании и танцах на льду. Она бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров (2012 год).

Спортсменка ведет видеоблог на ютубе. Аудитория – более миллиона подписчиков.

Двоюродный брат Даванковой Владислав – заместитель председателя Госдумы РФ.

Фигуристка Медведева выложила серию пикантных фото в чулках и корсете

Евгения Медведева – болельщица «Динaмo» и одна из самых красивых фигуристок планеты

Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

Камиля Харисова – болельщица «Спартака» и очень сексуальная ведущая «Матч ТВ»

Летиция – прелестнейшая жена русского бразильца из «Зенита» Малкома

17-летний сын Роналдиньо не отстает от отца: подписал контракт с «Барсой» и встречается со сногшибательной красоткой

Оказывается, у скандальной Ванды Нары есть младшая сестра: она сфотографировалась полностью обнаженной на пляже

Вы сильно удивитесь: миленькая дочь Джеррарда повзрослела и встречается с сыном наркобарона