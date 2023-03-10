Фигуристка Даванкова выложила смелые фото без лифчика

Российская 24-летняя фигуристка Василиса Даванкова выложила в своем телеграме два кадра без лифчика.
На них уроженка Москвы прикрывает грудь руками.
- Даванкова выступала в парном катании и танцах на льду. Она бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров (2012 год).
- Спортсменка ведет видеоблог на ютубе. Аудитория – более миллиона подписчиков.
- Двоюродный брат Даванковой Владислав – заместитель председателя Госдумы РФ.
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