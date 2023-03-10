Президент «Урала»: «Люди не идут на футбол только из-за Fan ID. Народ мучается»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о системе Fan ID.

«Был бы рад отмене Fan ID. Мы играли в мае прошлого года со «Спартаком» и у нас была посещаемость 26 тысяч зрителей, а в сентябре этого же года — 8 тысяч. Конечно, есть разница.

Мы были пятью клубами, которые проходили через это в самом начале и больше всех пострадали. Сейчас увидели такую же проблему и с большими клубами. Не так все очень хорошо. Хотя, говорят, причина в погоде. Нет, люди не идут на футбол только из-за Fan ID.

Надо тогда это делать везде. В театрах, например. Почему именно футболистам внесли ограничения? Народ мучается и болельщиков на стадион не заманишь. Не думаю, что покупка квартир и машин даст положительный эффект.

Я за отмену закона или его смягчение! Особенно детям, командам и судьям. Зачем это командам? Мы приезжаем на стадион и ждем, пока в автобусе у каждого проверят Fan ID. А если у судьи не сработает? Много вопросов и ответов на них нет.

Бывают разные законы: одни принимаются на «Ура!», другие — попробовали и не получилось. Ничего в этом страшного нет. Почему мы боимся отменить то, что не идет? Надо президенту РФС сказать, что получилось немного не так, как на ЧМ.

Но там совершенно другая ситуация: въезд в страну был по Fan ID и можно было бесплатно передвигаться по стране. Сейчас соблюдается вся безопасность на стадионах, но не нам это решать», — сказал Иванов.

С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

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