Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Президент «Урала»: «Люди не идут на футбол только из-за Fan ID. Народ мучается»

    Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о системе Fan ID.

    «Был бы рад отмене Fan ID. Мы играли в мае прошлого года со «Спартаком» и у нас была посещаемость 26 тысяч зрителей, а в сентябре этого же года — 8 тысяч. Конечно, есть разница.

    Мы были пятью клубами, которые проходили через это в самом начале и больше всех пострадали. Сейчас увидели такую же проблему и с большими клубами. Не так все очень хорошо. Хотя, говорят, причина в погоде. Нет, люди не идут на футбол только из-за Fan ID.

    Надо тогда это делать везде. В театрах, например. Почему именно футболистам внесли ограничения? Народ мучается и болельщиков на стадион не заманишь. Не думаю, что покупка квартир и машин даст положительный эффект.

    Я за отмену закона или его смягчение! Особенно детям, командам и судьям. Зачем это командам? Мы приезжаем на стадион и ждем, пока в автобусе у каждого проверят Fan ID. А если у судьи не сработает? Много вопросов и ответов на них нет.

    Бывают разные законы: одни принимаются на «Ура!», другие — попробовали и не получилось. Ничего в этом страшного нет. Почему мы боимся отменить то, что не идет? Надо президенту РФС сказать, что получилось немного не так, как на ЧМ.

    Но там совершенно другая ситуация: въезд в страну был по Fan ID и можно было бесплатно передвигаться по стране. Сейчас соблюдается вся безопасность на стадионах, но не нам это решать», — сказал Иванов.

    • С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
    • С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

    Новости по теме
    Влут из «Урала» назвал Fan ID дерьмом 2
    Григорий Иванов призвал отменить VAR 2
    Влут из «Урала» ответил, входит ли РПЛ в топ-10 лиг Европы
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.03.2023 11:06
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +812

      Алекс636363 10 марта, 14:10

      он больной? в театрах запускают петарды и дерутся? вот когда на стадионах будут вести себя как в театре, а не как на поле брани, тогда фан айди и не будет нужен. а пока пусть преграждает дорогу на стадион неадекватам. если же человек любит футбол, а не драки и свои пьяные вопли, то он оформит.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +941

      Krics > Алекс636363 10 марта, 14:26

      Лол,когда последний раз на стадионе дрались?ты там был?Я узнал тебя Ирина,катись в Америку,ихмо.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11